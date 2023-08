Kaputte Straßen durch Ausweichverkehr: Bund sieht sich nicht in der Pflicht

Von: Florian Hesse

Schwerverkehr an der Kreuzung der B229/Remscheider Straße. Die Lkw werden noch über Jahre die Bundes- und Landstraßen der Region belasten und zerstören. © F. Zacharias

Der Ausweichverkehr aufgrund der Autobahnsperrung dürfte auf Jahre Folgen für die gesamte Region haben. An den Kosten will sich der Bund aber nicht beteiligen.

Halver – Die Städte und Gemeinden entlang der A45 werden aller Voraussicht nach mit Stand von jetzt auf den Kollateralschäden der Brückensperrung bei Lüdenscheid sitzen bleiben. Fachleute befürchten enorme Schäden, deren Beseitigung sich auf zehn Jahre und mehr hinziehen könnte. Der Bund aber will dafür nicht aufkommen.



Ortsdurchfahrten, Bundes-. Landes- und Kreisstraßen sind seit Beginn der Sperrung im Umland massiv stärker frequentiert durch den Ausweichverkehr. So sehen sie auch aus. Und das erst gut anderthalb Jahre nach der Sperrung der Talbrücke Rahmede am 2. Dezember 2021. Zu erwarten ist nach derzeitigem Stand der Planungen, dass der Ausweichverkehr sich noch drei Jahre, nämlich bis Sommer 2026, durch Breckerfeld, Halver und Kierspe quälen wird.



An der Herstellung der Infrastruktur aber wird sich der Bund offenbar nicht beteiligen. Das Umland fällt nicht unter den Begriff der Bedarfsumleitung. Das heißt, der Verkehr sucht sich zwar faktisch seinen Weg rund um Lüdenscheid, um möglichst schnell wieder auf die Autobahn zu gelangen, doch der Bund als Baulastträger für die Autobahn sieht sich nicht in der Pflicht, zu zahlen.



Das hat am vergangenen Mittwoch offenbar erneut ein Mitarbeiter des Bundesverkehrsministeriums deutlich gemacht. Kompensiert würden Schäden ausschließlich für die offizielle Ausweichroute. Dann kann der jeweilige Baulastträger entschädigt werden. Bei Landesstraßen ist es das Land, bei Bundesstraßen ist der Bund selbst zuständig.



Das Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid wird regelmäßig kontrolliert. Damit sucht sich der Fernverkehr neue Ausweichmöglichkeiten. Das hat Folgen. © Popovici

Das dürfe in dieser Form nicht sein, macht hingegen Ralf Stoffels, Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, deutlich. Der Bund dürfe sich nicht mit dem Hinweis auf die Rechtslage zurückziehen. Denn: „Schließlich hat der Bund auch dem bundesweit einmaligen Lkw-Durchfahrtsverbot auf einer offiziellen Ausweichroute zugestimmt und trägt somit auch Verantwortung für die Schäden an kommunalen und Landesstraßen, denn alternative Bundesstraßen stehen in unserer Region nicht zur Verfügung“, sagt SIHK-Präsident Ralf Stoffels dazu.



Es sei, sagt auch Christoph Brünger aus der SIHK-Geschäftsführung, ein einmaliger Vorgang, Lkw von der Bedarfsumleitung des Bundes auszuschließen, ohne eine Alternative anzubieten, sagt der Ressortleiter Interessenbündelung der Kammer im AA-Gespräch. Das Thema Nachteilsausgleich, das noch zahlreiche weitere Facetten aufweise, werde in Kürze auch noch Thema der Kammer gemeinsam mit Unternehmern und Abgeordneten sein.



Im Hinblick auf die zerfahrenen Straßen der Region scheint der Bund eine von Stoffels eingeforderte Sonderregelung nicht treffen zu wollen. Das habe beim Spitzentreffen Michael Puschel, Abteilungsleiter im Bundesverkehrsministerium, deutlich gemacht.



Die Rechtsgrundlage für Aufwandsentschädigungen im Falle von Sperrungen und Umleitungen ist der Paragraf 14 des Bundesfernstraßengesetzes. Der verpflichtet andere Baulastträger, den Verkehr auf ihren Straßen zu dulden (Absatz 1). Mehraufwendungen für die Verkehrssicherheit und Schäden muss (Absatz 3) der Verursacher zwar ausgleichen. Doch das gilt nur für die offiziell ausgewiesene Umleitung. Der Rest geht danach leer aus.