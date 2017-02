Begegnungstreff eröffnet am 25. Februar

Halver - Die Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe und die in Halver lebenden Flüchtlinge haben die Bauarbeiten fast beendet, am Samstag nächste Woche wird eröffnet: Der Begegnungstreff an der Von-Vincke-Straße 37 trägt den Namen „Move – Halver bewegt sich“ und soll ein Ort für alle Halveraner sein. Am Samstag, 25. Februar, 11 bis 17 Uhr, hat die Einrichtung erstmals geöffnet.

Die drei leerstehenden, nebeneinander liegenden Ladenlokale wurden in den vergangenen Monaten in Eigenleistung von Mitgliedern der Flüchtlingshilfe und Flüchtlingen umgebaut. Doch wie sollen die Räume künftig genutzt werden? „Ein Raum mit Café-Charakter, einer für Seminar- und Unterrichtsangebote, einer für Spiel-, Freizeit- und Kreativangebote“, schreibt die Flüchtlingshilfe Halver dazu in ihrer Mitteilung.

Der Gedanke hinter der Eröffnung? In aller erster Linie die Fortsetzung und Verbesserung der Integration: „Die Zeiten der Erstversorgung der Asylbewerber sind vorbei. Viele von ihnen haben ihr Asylverfahren inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Jetzt kommt es darauf an, aus ihrer Anwesenheit den größtmöglichen Nutzen für alle zu ziehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

So könnten in den neuen Räumen künftig Gespräche zwischen Flüchtlingen, Vertretern der Flüchtlingshilfe und potenziellen Arbeitgebern stattfinden und eine Jobvermittlung im Einzelfall zustande kommen. „Wir könnten uns aber auch vorstellen, dass erst mal nur Gespräche zwischen Flüchtlingshilfe und möglichen Arbeitgebern geführt werden. „Denn so erfahren wir von den Arbeitgebern, welche Anforderungen sie an Arbeitnehmer stellen und welche Fähigkeiten, zum Beispiel bei der Sprache, wir bei den Flüchtlingen gegebenenfalls weiter fördern müssen“, erklärt Bärbel Meyrich von der Flüchtlingshilfe Halver.

Außerdem solle der Ort dafür genutzt werden, dass sich Halveraner und Flüchtlinge besser kennenlernen und ihre Beziehungen zueinander intensivieren können.

An welchen Tagen und zu welchen Zeiten die Begegnungsstätte geöffnet haben wird, steht noch nicht fest. „Wir arbeiten daran und informieren die Öffentlichkeit umgehend, sobald der Plan erstellt ist“, sagt Meyrich. Gefördert und unterstützt wurde das Projekt von der Initiative „Komm-an-in-NRW“ und der Stadt Halver.