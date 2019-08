Beverstraße: Lkw kommt nicht weiter

Halver/Radevormwald - Am Freitagmorgen ging auf der Beverstraße für kurze Zeit nichts mehr: Ein Lkw hatte sich auf dem Weg nach Radevormwald festgefahren.

Gegen 8.18 Uhr wurde die Polizei Halver an die Beverstraße gerufen. Ein Autotransporter aus Russland war auf dem Weg nach Radevormwald und kam an einer Stelle der Straße nicht mehr weiter. In Untergraben, einer Ortslage von Radevormwald kurz hinter der Grenze zu Halver, blieb der Lkw stecken.

Mit Hilfe der Halveraner Beamten konnte der Lkw-Fahrer in Schwelmer Siepen, ebenfalls Radevormwald, wenden. „Er hat keine Schäden verursacht“, sagt Armin Kibbert von der Polizei Halver.

Da dieBundesstraße 229 in Radevormwald derzeit aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt ist, müssen Auto- und Lkw-Fahrer eine Umleitung in Kauf nehmen. Die Umleitung in beide Richtungen führt über Halver, Wipperfürth und Hückeswagen. Die Beverstraße wäre eine Abkürzung, die allerdings nicht für Lkw geeignet ist.