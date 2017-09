Oktoberfest in der Stage-Halle

+ © Björn Othlinghaus In der Stage-Halle im Werkhof feierte der Livemusikclub Halver sein zweites Oktoberfest. Passend zum Thema gab es bayrisches Essen und Dekoration in den Farben Blau und Weiß. © Björn Othlinghaus

Halver - Die Farben Weiß und Blau hielten am Samstag Einzug beim zweiten Oktoberfest des Livemusikclubs Halver. In der Stage-Halle im Werkhof an der Frankfurter Straße ging es sowohl im Bezug auf die Deko als auch auf das Essen zünftig bayrisch zu, denn es konnten nach Herzenslust Brezeln und Weißwurst vertilgt werden.