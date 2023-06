Neubaugebiet: Stadt verzichtet auf Eigenvermarktung

Von: Florian Hesse

Bauträger soll Schillerstein und Herksiepe erschließen

Halver – Das Wohngebiet Herksiepe/Schillerstein soll durch einen Bauträger erschlossen und vermarktet werden. Zudem möchte die Verwaltung zu enge Vorgaben vermeiden. Bei gleichbleibender Bebauung von maximal 30 Prozent des jeweiligen Grundstücks sollen bis zu vier kleinere Wohneinheiten pro Gebäude möglich sein.



Mit diesen Vorschlägen wendet sich Kämmerer Simon Thienel, zuständig für die Bauleitplanung in Halver, am Mittwoch an den Planungsausschuss und im Folgenden an den Rat. Die Vorlage entspricht den Empfehlungen, auf die sich der Arbeitskreis Herksiepe/Schillerstein nach verschiedenen Fachvorträgen, Exkursionen und intensiven Beratungen verständigt hatte.



Nicht geändert hat sich die Vorgabe einer Verteilung in angemessener Weise in offener und geschlossener Bauweise durchmischt, ergänzt um Tiny Houses. Durch die Lockerung mit Blick auf mehrere mögliche Wohneinheiten pro Gebäude ergibt sich nach Aussage Thienels ein weiterer erwünschter Effekt: Ein Interessent müsse nun nicht zwangsweise ein 800 Quadratmeter großes Grundstück erwerben, um dort zu bauen. Der Wohnraum könnte auch bei Einkommen erschwinglich werden, die im Normalfall für einen Neubau nicht gereicht hätten.



In Angrenzung an die Falkenstraße muss eine sich an die vorhandene, angrenzende Wohnbebauung angepasste Gestaltung mit höchstens zwei Wohneinheiten pro Gebäude erfolgen. Die mögliche Ausgestaltung werden im Fachausschuss für Planung und Umwelt Thienel beziehungsweise Fachplaner Peter Kaczor erläutern.



Neue Idee ist hingegen, das Wohngebiet durch einen Bauträger „in einem Guss“ erschließen zu lassen, um damit insbesondere die ökologischen Standards zielorientierter umsetzen zu können, wie es in der Vorlage weiter heißt.



Die erhofften Vorteile: Der Bauverkehr könnte wesentlich konzentrierter abgewickelt werden. Die zentrale Beschaffung von Roh- und Baustoffen führe für die Käufer zu geringeren Kosten. Außerdem erscheine die Vermarktung dadurch effektiver, das Kostenrisiko für die Stadt reduziere sich auf diesem Wege, die Erträge seien planbarer.



Mit dem Vorschlag weicht die Stadt vom früheren Vorgehen insofern ab, da sie in der Vergangenheit die Vermarktung stets in eigener Regie vorgenommen hatte, verbunden mit einer erheblichen Auslastung für eigenes Personal, weil mit jedem Interessenten Vereinbarungen einzeln vertraglich vereinbart werden mussten.



Die Bauleitplanung obliege weiterhin der Verwaltung. Anhand eines Kriterienkatalogs, der insbesondere die im Arbeitskreis für den Ausschuss erarbeiteten Vorgaben berücksichtigt, soll daher ein Bauträger gefunden werden, der diese Vorgaben dann wiederum im Wohngebiet durchsetzt.



Dazu gehören eine Reihe von Aspekten, die in den kommenden Wochen und Monaten weiter verfeinert werden sollen. Genannt sind in der Vorlage



Verwendung nachhaltiger Baustoffe

Barrierefreiheit

Gemeinschaftsflächen an geeigneter Stelle

ein Spielplatz

Wasserversorgung und Entwässerungslösungen unter Berücksichtigung der angrenzenden Anwohner

höchstens zwei geschossige Bauten,

gesetzliche Mindeststandards der Energieeffizienz

durchdachte landschaftsökologische Gestaltung der Frei- und Randflächen

maximal 30-prozentige Versiegelung eines Grundstücks.



Der weitere Zeitplan sieht vor, bereits im September einen Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplans zu fassen. Parallel solle die Suche nach einem Bauträger gestartet werden. Eine Bürgerversammlung sei zeitnah durchzuführen.