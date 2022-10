Baustelle wegen Hochzeit verschoben: Ab Montag dann Vollsperrung in Halver

Von: Sarah Lorencic

Ein Bagger steht in der Volme: Die Firma Dohrmann führt Arbeiten durch, um die Ufersicherung herzustellen. Das wird jetzt auch an der Heesfelder Mühle passieren. Unter Vollsperrung der engen Straße. © Lorencic, Sarah

Eine weitere Straßensperrung reiht sich ein in die derzeitig lange Liste im Kreis. Mit dieser ist die Zufahrt zur Heesfelder Mühle nur noch mit Umwegen von einer Seite aus möglich.

Halver – Wegen Arbeiten für eine neue Ufersicherung an der Heesfelder Mühle muss die Zufahrt zur Mühle, der Heesfelder Hammer, ab kommenden Montag, 24. Oktober, für rund zwei Wochen voll gesperrt werden. Das teilt Marcel Pohl, Geschäftsführer beim ausführenden Tiefbauunternehmen Dohrmann in Halver, auf Anfrage mit. Eine Zufahrt zur Heesfelder Mühle ist in dieser Zeit nur von der Bundesstraße 229 über Heesfeld möglich. Nötig geworden sind die Bauarbeiten aufgrund des Hochwassers am 14. Juli 2021.

Eigentlich hätten die Arbeiten bereits am Montag, 17. Oktober, stattfinden sollen. Weil aber vier Hochzeiten am Samstag stattfinden und das Saftmobil an der Heesfelder Mühle Halt macht, wurde der Baustart um eine Woche verschoben.