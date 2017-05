Baustelle Thomasstraße zieht weiter

+ © Hesse Harte Arbeit mit Asphalt. Gestern wurde die Kreuzung Mittelstraße vorbereitet. Dann wandert die Baustelle weiter. © Hesse

Halver - Bis in den September hinein werden Autofahrer mit einem absoluten Halteverbot an der Schulstraße leben müssen. Grund dafür ist, dass die Straße als Ausweichstrecke für Teile des MVG-Betriebs nutzbar bleiben muss, weil in Kürze die Straßenbaustelle auf der Thomasstraße weiterrückt.