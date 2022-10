Baustelle in den Ferien: Stadt im MK nimmt Digitalisierung an Schulen vor

Von: Carolina Ludwig

Andreas Urban von Elektro Panne zeigt, wo zukünftig in der Lindenhofschule die Glasfaserkabel verlaufen. © Carolina Ludwig

Mehr als acht Kilometer Kabel werden momentan in der Lindenhofschule und der Regenbogenschule am Standort Halver verlegt. Und das alles, damit die Grundschulen nach den Ferien wireless – also kabellos – ins Internet kommen. Der Ausbau für flächendeckendes WLan ist in vollem Gange.

Halver – Insgesamt werden mehr als 25 Klassenräume und zusätzlich Bereiche wie Küche, Computer-, Bewegungs- oder Leseraum, OGS-Räume und die Verwaltungsbereiche mit Sekretariat und Lehrerzimmer verkabelt. Jeder Raum erhält zusätzlich zur kabellosen Internetversorgung auch einen Festanschluss. Damit die Kabel aus den Serverräumen in den Kellern der Schulen auch bis in die oberen Etagen kommen, sind aufwendige Arbeiten nötig. In der Regenbogenschule ist dafür das Lüdenscheider Unternehmen Coolprojex zuständig. „Die sind hier mit acht Mann im Einsatz, damit das auch in den Herbstferien fertig wird“, sagt Timm Rietschel vom Bauamt der Stadt Halver.

Bei einer Baubegehung ließen er und Jörn Müller, IT-Experte der Stadt, sich am Donnerstag die Baustelle und den Fortschritt zeigen. Mit dabei war auch Hausmeister René Gierke – für die Planungen von großer Bedeutung, wie Timm Rietschel betont: „Das ist Gold wert. Er kennt das Gebäude wie kein anderer.“

Ein Vorteil an der Regenbogenschule

Ein Vorteil der Regenbogenschule: Unter einem Großteil des Gebäudes befindet sich ein Kriechkeller, durch den die Leitungen bis unter die entsprechenden Räume gelegt werden konnten. Um die Kabel überhaupt bis in den Kriechkeller zu verlegen, mussten jedoch mehr als 80 Zentimeter dicke Wände durchbohrt werden, wie Coolprojex-Projektleiter Patrick Baum erzählt. Die Arbeiten in der Regenbogenschule sollen bis kommenden Freitag, 14. Oktober, abgeschlossen und das Gebäude danach gereinigt werden, bevor die Schüler zurückkehren.



Mehr als acht Kilometer Kabel werden in den beiden Grundschulen insgesamt verlegt. © Carolina Ludwig

In der Lindenhofschule gestaltete sich die Verlegung der Kabel etwas komplizierter. Da das Gebäude keinen Kriechkeller besitzt, mussten hier Halterungen in den Zwischendecken angebracht werden.



Jörn Müller vor dem Kriechkeller im Gebäude der Regenbogenschule, der die Kabelverlegung deutlich vereinfacht hat. © Carolina Ludwig

Eine besondere Herausforderung war der alte Ziegelbau, wie Andreas Urban von der ausführenden Firma Elektro Panne erzählt. Aufgrund der schwierigeren Bedingungen und des größeren Gebäudes – hier werden knapp fünf Kilometer Kabel verlegt – sind die Arbeiten nach den Herbstferien vermutlich noch nicht ganz abgeschlossen. „Es wird aber keine Einschränkungen für die Schüler geben“, verspricht Timm Rietschel. Die lärm- und staubintensiven Arbeiten habe man extra in die Ferien gelegt, dann gehe es an die Endverlegung.



Die Räume werden neben dem kabellosen Internet auch mit Festanschlüssen ausgestattet. © Carolina Ludwig

Momentan wird an der Regenbogenschule lediglich der Standort am Pestalozziweg mit WLan ausgestattet. Doch auch wenn noch kein Termin feststehe für den Standort Oberbrügge, sei die Maßnahme auf jeden Fall ebenfalls geplant, versichern Rietschel und Müller.