Alten Obstsorten eine Zukunft geben

Halver - „Die Sorten leben nur, solange sie gepflanzt werden.“ Mit dem Herbst ist für den Verein Heesfelder Mühle die richtige Jahreszeit gekommen, Obstbäume zu pflanzen und für Vielfalt auf heimischen Streuobstwiesen zu sorgen.

170 Bäume alter Sorten hat die Baumschule Pflanzlust aus Wolfhagen bei Kassel aus diesem Grund jüngst an der Mühle angeliefert. Bestimmt sind sie für Garten- und Streuobstwiesenbesitzer in Halver, Lüdenscheid, Schalksmühle, Meinerzhagen und Kierspe, die den Wert der alten Sorten erkannt haben und sich mit der Pflanzung junger Bäume für deren Erhalt einsetzen.

Gute Luise und Goldparmäne

Unter den 40 Sorten, die die Bio-Baumschule herangezogen hat, sind Sorten wie der Dülmener Herbstrosenapfel, die Biesterfelder Renette, die Gute Luise, die Goldparmäne, die für Jahrhunderte zu den begehrtesten Tafelobstsorten gehörte, die Doppelte Philippsbirne und viele andere. Apfel-, Kirsch-, Birnen- und Quittenbäumchen hat der Mühlenverein geordert. „Im Laufe des Winters werden alle gepflanzt“, erläuterte Gabriele Brunsmeier, Obstwiesenberaterin des Vereins Heesfelder Mühle, auf Nachfrage. Bis dahin bleiben die Bäume in einer spatentiefen, mit der ausgehobenen Erde aufgefüllten Rinne sicher „eingeschlagen“, wie es im gärtnerischen Kontext heißt. „Die Bäume können so stehen bleiben, bis sie gepflanzt werden.“ Hand in Hand arbeiteten Klaus und Fabian Brunsmeier, um die jungen Bäumchen fachmännisch einzuschlagen. Fast alle Bäume haben bereits einen festen Bestimmungsort. Nur gering – falls jemand noch kurzfristig einen jungen Baum pflanzen möchte – ist der Überhang.

Mit der Baumschule Pflanzlust hat der Verein Heesfelder Mühle einen idealen Partner für sein Bestreben gefunden, die Vielfalt auf heimischen Streuobstwiesen zu erhalten. „Die haben bestimmt 200 Sorten im Sortiment", schätzt Gabriele Brunsmeier. Auf lokale Sorten, die sich durchgesetzt haben, setzt sie bei der Auswahl der Bäume. „Zehn Jahre im Voraus muss die nächste Generation gepflanzt werden", weiß sie aus Erfahrung. Wenn Bäume in die Jahre gekommen seien und schon der nächste Sturm eine Bedrohung darstelle, sei es ratsam, an die nächste Generation zu denken. „Das Interesse der Leute ist groß", hat Gabriele Brunsmeier festgestellt. Früher habe sie für die Pflanzaktion im Herbst gemäß der Devise „Das nächste Frühjahr kommt bestimmt" noch kräftig die Werbetrommel rühren müssen. Das sei mittlerweile nicht mehr nötig. „Jetzt haben wir schon vorher Anfragen." Oft sähen Leute Anpflanzungen in der Nachbarschaft und hätten dann selbst den Wunsch, etwas Vergleichbares zu haben. Zuletzt sei Im Wiebusch eine große Plantage angelegt worden.

Erste Ernte nach fünf Jahren

Die meisten Sorten, die auf diese Weise erhalten werden, stammen aus der Zeit um 1800. „Viele haben damals Kreuzungen versucht“, weiß Gabriele Brunsmeier. „Das ist sehr mühevoll. Zu 95 Prozent wird nichts daraus.“ Allerdings gelte: „Wer alte Bäume von der Oma erhalten will, kann das auch.“ Um sie zu erhalten, könne bei älteren Bäumen auch ein Verjüngungsschnitt durchgeführt werden. Die erste richtige Ernte sei bei den jungen Bäumen nach fünf Jahren zu erwarten, meinte die Obstwiesenberaterin. Für Insekten und Vögel sei eine reichhaltige Obstwiese im Übrigen ein wahres Eldorado.