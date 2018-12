Sparkasse wieder im Regelbetrieb

+ © Hesse Sparkassen-Chef Martin Kroner beim Probelauf. Der Umbau im Selbstbedienungsbereich ist abgeschlossen. Ab Montag ist der Haupteingang wieder geöffnet. © Hesse

Halver - „Wir sind froh, dass alles so gut und im geplanten Zeitrahmen geklappt hat.“ Sogar etwas früher als geplant ging schon am Freitag der Automatenbereich der Sparkasse Halver wieder in Betrieb.