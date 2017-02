Baumaßnahmen auf dem Gelände der Evangelischen Gemeinde Oberbrügge

Oberbrügge - Das Gelände der Evangelischen Kirchengemeinde Oberbrügge soll in diesem Jahr umgestaltet werden. Derzeit werden auf dem Friedhof Bäume gefällt, demnächst sollen dort auch Asphaltierungsarbeiten beginnen. Fest steht zudem, dass im Gemeinderaum ein neuer Fußboden verlegt wird.

Im Laufe dieser Woche waren Mitarbeiter der Firma Trosien aus Oberbrügge mit schwerem Gerät auf dem Friedhofsgelände unterwegs. Ihr Auftrag: Acht Linden sollten Stück für Stück abgetragen werden. Noch stehen einige Baumstümpfe, Äste und Teile der Stämme wurden bereits entfernt.

Den Grund für diese Maßnahme erläutert Baukirchmeister Roland Pfeiffer: „Jahrelang wurden die Bäume an der selben Stelle gestutzt und Äste abgesägt. In diese offenen Stellen drang dann Feuchtigkeit ein, sodass der Baum von innen verfaulte.“ Die Gefahr für Besucher, von einem herabstürzenden, faulen Ast getroffen zu werden, sei zu groß geworden.

Die Baumfällarbeiten stehen im Zusammenhang mit einer weiteren baulichen Veränderung. Der Asphaltweg, der sich über das gesamte Gelände des Friedhofs erstreckt, muss erneuert werden. Stolperfallen gibt es momentan noch viele, verursacht durch die Wurzeln der Bäume, die in dieser Woche nach und nach gestutzt wurden. „Wenn wir den Asphalt abtragen, dann werden wir gleichzeitig die darunter liegenden Wurzeln entfernen“, erläutert Pfeiffer das weitere Vorgehen.

Neuer Fußboden für den Gemeinderaum

Im Inneren des Kirchengebäudes, genauer gesagt im Gemeinderaum, wurde zu Beginn dieser Woche der Fußboden rausgerissen. Der Estrich darunter muss dringend erneuert werden. Fraglich ist momentan noch, ob auch die in den alten Estrich eingelassenen Eisenrohre der Heizungsanlage entfernt beziehungsweise erneuert werden müssen. „Das muss sich erstmal ein Experte ansehen, denn möglicherweise verlieren die Rohre Wasser.“ Die Arbeiten am Fußboden betreffen vor allem die Evangelische Frauenhilfe der Gemeinde. Diese muss ihre Treffen in den kommenden zwei Monaten im Jugendraum abhalten.