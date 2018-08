Arbeiten an Humboldtschule gehen voran

Halver - In der kommenden Woche startet für die Mädchen und Jungen der Humboldtschule wieder der Alltag. Bis dahin wird im und am Anbau der Schule fleißig weiter gearbeitet – die Maßnahme ist in den vergangenen Wochen durchaus vorangekommen. Im Außenbereich wie auch beim Innenausbau gibt es allerdings auch noch einiges zu tun.

Vor dem Aufzug stehen noch einige letzte Arbeiten an. Die Deckenlampen vor den Aufzugtüren in den einzelnen Etagen sind eingebaut, denn vor einem Aufzug sei laut Tüv eine bestimmte Helligkeit vorgeschrieben, erläutert Architekt Lutz Schützeberg.

Der Bodenbelag muss noch so weit gelegt werden, dass es keine Stolperkanten gibt, an den Wänden drumherum muss noch verspachtelt und gestrichen werden. „Dann ist an den Aufzügen alles fertig.“ Nach der Feinabstimmung der Elektronik mit dem Aufzugbauer Thyssen-Krupp stehe am 28. August die Abnahme durch den Tüv an.

Als nächstes kommen die Fenster

Der Estrich ist in allen Etagen gegossen, die Trockenbauwände werden eingebaut, auch die elektrischen Leitungen werden verlegt, im untersten Geschoss ist man damit am weitesten. „Am Montag kommen die Fenster, dann können die Folien endlich weg“, freut sich Lutz Schützeberg.

Bereits eingebaut ist das große Seitenfenster im Raum für die Ganztagsbetreuung. Die Lichtkuppeln waren bereits vor einigen Wochen in einem aufwendigen Verfahren eingesetzt worden, wozu mehrere Einschnitte ins Dach nötig waren.

Auch auf dem Dach laufen nun die abschließenden Arbeiten, die Dachdecker-Firma Wegener bringt die letzten Planen an. Während der Schulanbau selbst mit sogenannten Trespa-Verbundplatten verkleidet werden soll, wurde an großen Teilen der Seitenwand des Altbaus ein Wärmedämmverbundsystem angebracht. Der Unterputz mit Gewebe ist schon vorhanden, die Endbeschichtung fehlt allerdings noch. Dabei wurde der Bereich ausgespart, in dem ein verglaster Verbindungsgang zwischen Küche und Mensa gebaut werden soll. „Später können wir nicht mehr über diesem Glas-Vorbau arbeiten“, erläutert Architekt Schützeberg.

Auch an das Emblem wurde gedacht

Die Arbeiten an diesem verglasten Gang selbst könnten jedoch erst beginnen, wenn die Farbe aufgetragen und getrocknet ist, was sich wegen der Regenfälle in der vergangenen Woche verzögert habe. Wenn dann das Gerüst abgebaut ist, kann der verglaste Vorbau errichtet werden. Anschließend kommen Estrich und Fliesen hinein, danach wird auch das Gerüst um den Sockel für den Anbau entfernt.

„Dummerweise müssen wir von oben nach unten bauen“, sagt Schützeberg. Später solle dann auch der Rest der Seitenwand der Schule mit dem Wärmeverbundsystem verkleidet werden, ergänzt Micheal Luedtke vom Fachbereich Bauen und Wohnen. An der Ecke solle dann das Emblem der Humboldtschule angebracht werden.

Die Betonplatte, auf der der verglaste Vorbau gebaut wird, sollte ursprünglich auf Pfeilern ruhen. „Man hätte da aber Fläche verschenkt“, sagt Schützeberg. Mit Beginn der Baumaßnahme habe man daher entschieden, den Bereich nicht offen zu lassen, sondern abzuschließen. „Wir haben diesen sonst verlorenen Raum komplett der Bücherei zugeschlagen.“ Auch nach außen wirke die gewählte Lösung nun sauberer und man habe einen weiteren Fluchtweg, ergänzt Michale Luedtke.

Zusätzliches barrierefreies WC

Im Erdgeschoss entsteht in einiger Entfernung zu den Arbeiten im Anbau eine zusätzliche Toilette für Menschen mit Behinderungen. Im Bereich der Sporthalle wird dazu ein vorhandenes WC umgebaut und renoviert.

"Das ist eine Ersatzmaßnahme“, erklärt Luedtke. Die im Obergeschoss des Anbaus geplante barrierefreie Toilette werde nicht rechtzeitig zu Schuljahresbeginn fertig. So verfüge man später über zwei barrierefreie WCs.