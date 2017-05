Alter Markt an Stadt übergeben

+ © Holz © Holz

Halver - Die umfangreichen Arbeiten am Alten Markt sind fast beendet: Außer den sechs Sitzbänken, die in Gerolstein in der Eifel (Rheinland-Pfalz) gefertigt und in vier Wochen geliefert und platziert werden sollen, sind die Maßnahmen aus Regionale-Mitteln abgeschlossen.