Baugebiete auf der Kippe? Leipziger Urteil wirkt bis Halver

Von: Florian Hesse

Das Thema Neubaugebiete Herksiepe/Schillerstein bleibt in der Diskussion. © Florian Hesse

Ein frisches Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte für die Stadt Halver erhebliche Auswirkungen haben. In höchster Instanz urteilten die Leipziger Richter: „§ 13b BauGB ist mit Unionsrecht unvereinbar.“ Genau dieser Paragraf 13 aber ist die Rechtsnorm, über die die Stadt Halver ihre neuen Baugebiete Herksiepe und Schillerstein erschließen will.

Halver - Die Bauleitplanung im beschleunigten Verfahren ist weitgehender politischer Konsens und Ziel der Verwaltung. Der gewählte Weg macht unter anderem den Verzicht auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung möglich. Genau dagegen richtet sich das Urteil: „Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde dürfen nicht im beschleunigten Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Umweltprüfung überplant werden.“

Der Gesetzgeber hatte die Möglichkeit befristet im Baugesetzbuch festgeschrieben mit dem Ziel, die Wohnungsnot zu lindern. Städten und Gemeinden wurde damit die Möglichkeit eröffnet, im Außenbereich Flächen zur Bebauung zu erschließen, wenn es um nicht mehr als 10 000 Quadratmeter überbauter Fläche geht und sich diese Flächen an vorhandene Bebauung anschließen. Davon machte die Stadt Halver umgehend Gebrauch in Oberbrügge am Schmittenkamp. Und Ziel dafür waren und sind die benachbarten Flächen Schillerstein/Herksiepe.



Halver steht mit dem Problem der Flächen, die sie für mehr als eine Million Euro am Ende von Linger Weg und Falkenstraße erworben hat, bundesweit nicht allein da. Ob sie das Vorhaben nun einfach umsetzen kann über ein reguläres Bauleitplanverfahren, ist eine offene Frage. Davon geht aber zurzeit Kämmerer Simon Thienel, zuständig für die Bauleitplanung, aus. Das Verfahren werde „nicht gehemmt“, könne allerdings nur mit einem Umweltbericht weitergeführt werden. Verfahrensschritte müssten nicht wiederholt werden, so seine erste Einschätzung im Gespräch mit unserer Redaktion.



Das wäre wichtig insofern, weil im „normalen“ Planverfahren der zusätzlich überbaute Außenbereich seitens der Regionalplanung genauer ins Auge gefasst werden dürfte. Die Anwendung des Paragrafen 13b hatte der Stadt zusätzlich mehr Freiheiten gegeben, nämlich die erst nachträgliche Anpassung auch des Flächennutzungsplanes, die im Normalverfahren parallel vorangetrieben werden müsste. Gegen die Ausweitung der Siedlungsfläche hatte das Regierungspräsidium Arnsberg allerdings Bedenken vorgetragen und darauf aufmerksam gemacht, dass Halver über hinreichend Reserven an Wohnbauflächen verfüge.

Als „harten Schlag“ bezeichnet jedenfalls die Vorsitzende des Planungsausschusses, Martina Hesse (CDU), die Leipziger Entscheidung, deren Konsequenzen sich noch nicht absehen ließen. Sie warte nun nähere Informationen ab.



Auftrieb erhalten durch das Urteil die Kritiker des Vorhabens. „Die Mitglieder der Bürgerinitiative ,Halver wacht auf’ begrüßen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes ganz ausdrücklich“, äußert sich einer ihrer Sprecher, Siegbert Schomann, auf AA-Anfrage.

„Es entspricht wörtlich unserer Forderung ,kein Baugebiet ohne Umweltprüfung’, die wir noch vor wenigen Wochen öffentlich an Rat und Verwaltung gerichtet hatten. Wir hoffen sehr, dass bei den Verantwortlichen jetzt ein Umdenken einsetzt. Spätestens mit den zur Zeit rund um den Globus vorherrschenden Extrembedingungen muss dem Letzten klar werden, dass es ein ,weiter so’ nicht geben kann. Da mittlerweile auch Baugrundstücke in Oberbrügge von der Stadt zurückgekauft werden, sollte die Planung der Baugebiete Herksiepe/Am Schillerstein aufgegeben werden“, so die Einschätzung der Initiative.