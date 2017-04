Baufortschritte an der Thomasstraße

Halver - In drei Wochen hat sich viel getan an und in der Thomasstraße. In dieser Zeit wurden Leitungen verlegt im ersten Bauabschnitt zwischen den Einmündungen von Frankfurter und Mittelstraße.

Inzwischen ist der etwa 150 Meter lange Abschnitt auch durchgängig geschottert.

Zwischen Rathausparkplatz und Frankfurter Straße laufen parallel zum Straßenbau bereits Pflasterarbeiten. Zeitliche Vorgabe für die Straßen-und Tiefbau GmbH aus Kirchhundem ist der 13. Juni. Die Sperrung wird allerdings darüber hinaus über die Halveraner Kirmes hinweg bis zum 19. Juni aufrechterhalten, so die Planung. Für die beiden Tage aber ist Ruhe am Bau. Die Baustelle wurde am Donnerstag aufgeräumt.