Protest in Bonn beeindruckt Landwirte: "Wir halten zusammen"

Halver - Am Dienstag sind Halveraner Landwirte nach Bonn gefahren, um sich an dem Protest gegen die Agrarpläne der Regierung zu beteiligen. Im Nachgang sagen sie: „Es war ein voller Erfolg.“ Wenngleich in Halver auch kritische Stimmen laut wurden.

Nachts um drei Uhr saßen die Halveraner Landwirte bereits auf ihren Treckern. Ziel war am Dienstag jedoch nicht das Feld, sondern Bonn. Die Route wurde vorher vom Landwirt Heiner Born aus Breckerfeld geplant. Bis in die Bundesstadt war der Weg über Landesstraßen vorgesehen – und um pünktlich anzukommen, aber auch, um den Berufsverkehr nicht zu sehr zu beeinträchtigen, fuhren die Landwirte bereits nachts los.

Hnderte Trecker fahren durch Halver

Um 9.15 Uhr erreichten die Halveraner nach fünf Stunden Fahrt im Konvoi Bonn, wo die Versammlung „Land schafft Verbindung“ für 11 Uhr angesetzt worden war. Bereits in Halver umfasste die Kolonne einige Hundert Trecker, sagt Lukas Loitz, der ebenfalls mitfuhr. Begleitet wurden sie von der Polizei, die die Fahrt absichern sollte. Jedoch gestaltete sich die Anreise mit den Ordnungshütern kompliziert, sagt Loitz. „Sie wollten sicherlich nur unser Bestes“, sagt der Landwirt. „Aber sie sind nicht die Route gefahren, die wir vorher geplant hatten.“

+ Die Halveraner Landwirte brachten auch Plakate an ihren Treckern an. © Loitz

Polizei gibt die Route vor

Die Route der 300 Trecker habe ursprünglich zum Beispiel nicht über die Frankfurter Straße führen sollen. Einige Anwohner fühlten sich in den frühen Morgenstunden von dem Konvoi denn auch gestört. Zumal Lärm nicht nur durch die Landmaschinen selbst entstand, sondern auch durch durchgehendes Hupen. Unglücklich findet das auch Lukas Loitz, der selbst nicht diesen Lärm verursacht habe. Er glaubt, dass vor allem die Treckerfahrer aus anderen Regionen sich zu diesem „Protesthupen“ verleiten ließen.

Landwirte wollen sich Gehör verschaffen

Nichtsdestotrotz ging es für die Landwirte darum, auf sich aufmerksam zumachen, sich Gehör zu verschaffen. Und das haben die Landwirte in jedem Fall geschafft. In Bonn selbst sei die Stimmung sehr beeindruckend gewesen, berichtet Loitz. Rund 10 000 Menschen und 4000 Trecker waren in Bonn. Vertreten waren Bauern sämtlicher Sparten: Solche, die mit konventionellen Methoden arbeiten, aber auch Bio-Bauern. „Einfach alle aus dem Berufsstand“, sagt der 26-jährige Loitz.

"Wir halten zusammen"

Die Botschaft, die von der Demo ausging, lautete: „Wir halten zusammen“, sagt Loitz. Und das glaubt er jetzt noch mehr als vor der Demonstration. Obst, Butterbrote und Spiegeleier wurden an die Demonstranten gegen einen Obolus verteilt. Eine nette Geste, findet Lukas Loitz, die unterstreiche, wie friedlich die Versammlung in Bonn ablief. Zu der Versammlung wurden auch Mitglieder des Umweltministerium, welches in Bonn sitzt, eingeladen – allen voran Ministerin Svenja Schulze. Hinaus kamen nur wenige Angestellte.

Hoffnung auf Änderung des Agrarpakets

„Ob sich bald etwas tut, wird sich zeigen“, sagt der Landwirt. Er hofft es. Denn das Agrarpaket in der aktuellen Form würde das Ende vieler Höfe bedeuten – auch in Halver. Klimaschutz sei auch das Anliegen der Landwirte, so Loitz. Aber wie und in welcher Form dieser erfolgen soll, müsse mit den Landwirten entschieden werden – und nicht über ihre Köpfe hinweg.