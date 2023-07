Baugebiet Schmittenkamp: Stadt kauft Grundstücke zurück

Von: Carolina Ludwig

Im Neubaugebiet Schmittenkamp in Oberbrügge Ehringhausen sind nun doch Grundstücke zu haben. Nachdem zwei Bauherren abspringen mussten, da sie die Bebauungsfristen nicht einhalten konnten, kaufte die Stadt die Grundstücke zurück.

Oberbrügge – Am Schmittenkamp sind noch Plätze frei. Nachdem die Stadt bereits 2021 vermeldete, dass das Baugebiet in Ehringhausen quasi ausverkauft sei, kommt jetzt der Hinweis, dass noch vier Grundstücke zu haben sind. Interessant könnte das vor allem für Menschen sein, die damals abgewiesen und auf die lange Warteliste für das Gebiet Herksiepe/Schillerstein gesetzt wurden.

Konkret geht es um die Flurstücke 596 und 593, was den Hausnummern Schmittenkamp 13 und 23 entspricht, dem Flurstück 612 hinter dem Wendehammer an der Straße Gerdehöh (Hausnummer 15) und den direkt angrenzenden Flurstücken 613 und 614, die gemeinsam mit zwei kleineren Flächen als ein Grundstück mit einer Gesamtgröße von 790 Quadratmetern verkauft werden sollen – „da bedingt durch im Grundstück verlegte Versorgungsleitungen eine Bebauung auf den einzelnen Flurstücken nicht gut umsetzbar ist“, wie die Stadt Halver erklärt.

Dass nun, nach Meldungen über Wartelisten und großem Andrang, doch wieder vier Grundstücke zu haben sind, liegt vor allem daran, dass bei zwei Grundstücken die Bauherren wieder abgesprungen sind, wie Claudia Friedrich, bei der Stadt für die Vermarktung von Baugebieten zuständig, erklärt. „Wir haben die Regel, dass innerhalb von drei Jahren gebaut werden muss. Dass konnten die Bauherren nicht einhalten, deswegen haben wir die Grundstücke zurückgekauft“, sagt sie. Vor allem gestiegene Baukosten und Nachwirkungen der Corona-Zeit, in der sich zum Beispiel Banken viel Zeit gelassen hätten und Bauunternehmer rar geworden seien, seien Gründe, warum es am Ende für die Bauherren am Schmittenkamp nicht geklappt hat. „Ein Grundstück war lange in der Planung und kurz vor dem Notartermin haben sie sich dann umentschieden“, erzählt Friedrich, hat aber auch Verständnis. „Wenn man da ein Haus baut, ist das ja nicht für die nächsten fünf Jahre. Da muss schon alles stimmen.“

Deshalb habe man als Stadt von Anfang an das Angebot gemacht, das Grundstück im Notfall zurück zu kaufen und sich um die erneute Vermarktung zu kümmern. „Gerade für Baugrundstücke ist es aktuell schwierig“, sagt Claudia Friedrich. Als Stadt habe man die größere Reichweite. Auf der Homepage sind die vier Grundstücke seit Mitte vergangener Woche aufgelistet und bereits nach zwei Tagen kam die erste Anfrage. „Ich habe auch einige von der Warteliste abtelefoniert, aber ich kann ja nicht 150 Menschen fragen“, sagt Friedrich. Viele der Interessenten hätten auch mittlerweile andere Lösungen gefunden, Bestandsimmobilien gekauft oder woanders ein Grundstück gefunden. Manche hätten auch ein bestimmtes Grundstück oder eine bestimmte Größe im Kopf gehabt. Vor allem das große Grundstück am Wendekreis der Straße Schmittenkamp sei schon lange ohne Interessenten. 1039 Quadratmeter in starker Hanglage bräuchten einen „Liebhaber“, wie es Friedrich formuliert.

Die übrigen Grundstücke am Schmittenkamp seien jedoch weiterhin verkauft, „bisher gibt es auch keine anderen Anfragen auf eventuelle Rückkäufe“, freut sich Friedrich. Viele Häuser stehen bereits, ihre Besitzer, Kinder und Haustiere sind eingezogen. Hier und da wird noch gebaut, gesägt und gewerkelt. Der Spielplatz mit seiner einzigartigen Aussicht über Oberbrügge steht und auch die Straßenschilder sind mittlerweile angebracht.