Bauarbeiten in Halvers Innenstadt: Ampel am Alten Markt

Halver - Aufgrund zusätzlicher Arbeiten auch an Versorgungsleitungen im Bereich Alter Markt muss bereits am Dienstag eine Ampelanlage in diesem Abschnitt der Frankfurter Straße eingerichtet werden.

Sie wird voraussichtlich den gesamten März über Bestand haben. Damit ist die Frankfurter Straße halbseitig gesperrt. Komplett gesperrt ist im Verlauf der Maßnahme auch die Kreuzung zur Jugendheimstraße.

Verkehr, der von der Wiesenstraße aus abfließt, muss über den Jugendheimplatz ausweichen. Der Wochenmarkt findet am Freitag noch an gewohnter Stelle statt und wechselt danach zum Berliner Platz.