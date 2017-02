Bauarbeiten am Alten Markt

Halver - An der Frankfurter Straße haben gestern die vorbereitenden Maßnahmen zum Umbau des Alten Markts begonnen.

Ziel ist es, den Bereich als Aufenthalts- und Veranstaltungsfläche nutzbar zu machen und ihn barrierefrei zu erschließen. Dazu gehört der weitgehende Austausch des vorhandenen Pflasters, außerdem die Schaffung eines rollstuhl- und rollatortauglichen Gehwegs und einer asphaltierten Querungshilfe über die Frankfurter Straße.

Barrierefrei und attraktiver

Soweit die Witterung es zulässt, wird in den kommenden Tagen das alte Pflaster aufgenommen, hieß es gestern auf Anfrage. Der Pflasterstreifen zum Eiscafé bleibt in der jetzigen Form erhalten. Er befindet sich nicht im Eigentum der Stadt. Ziel ist der Abschluss der Baustelle bis Ende März/Anfang April, um dem Eiscafé einen reibungslosen Start in die Saison zu ermöglichen.

Ampelanlage ab 6. März

Um in dem engen Bereich arbeiten zu können, wird ab Montag, 6. März, eine Ampelanlage in diesem Bereich installiert. Die Frankfurter Straße soll einspurig in beiden Richtungen befahrbar bleiben. Die Jugendheimstraße wird allerdings im Kreuzungsbereich gesperrt. Andernfalls hätte eine „dreiköpfige Ampel“ eingerichtet werden müssen mit entsprechend längeren Wartezeiten. Das wiederum hätte den Busverkehr der MVG aus dem Takt gebracht.

Um den Bereich attraktiver und barrierefrei zu gestalten, werden etwa 200 000 Euro investiert. 80 Prozent fließen aus Mitteln der Regionale 2013.