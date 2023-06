Lindenhofschule wird zur Großbaustelle

Von: Florian Hesse

In der Visualisierung erkennbar ist links die vorgesehene Feuertreppe als zweiter Rettungsweg. Vom Schulhof aus soll – im Hintergrund erkennbar – eine Rampe zur barrierefreien Erschließung angelegt werden. © Florian Hesse

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat eine Millioneninvestition

Halver – Die Lindenhofschule wird zur Großbaustelle. Mehr als zwei Jahre wird es dauern, bis die Platzprobleme für den normalen Schulbetrieb und den Offenen Ganztag beseitigt sind. Danach wird auch die Barrierefreiheit des Hauptgebäudes und der früheren Räume der Musikschule hergestellt sein. Zwei Millionen Euro an Kosten kommen dafür auf die Stadt Halver zu.

Mit knapper Mehrheit entschied sich am Dienstag der Fachausschuss für öffentliche Einrichtungen gegen eine Ortsbesichtigung, wie es die CDU beantragt hatte. Im Gegenzug erfolgte aber eine ausführliche Erläuterung der vorgesehenen Maßnahmen durch die städtische Architektin Katrin Siegmund. Am Ende stand eine einstimmige Empfehlung des Baubeschlusses für den Rat, der am 19. Juni zur letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammentritt.



In Grundzügen ist die Marschrichtung des Maßnahmenbündels klar. Mit der Verbindung zur früheren Musikschule, die im Lern- und Begegnungszentrum untergebracht ist, soll die Raumnot der Schule behoben und dem wachsenden Stellenwert der Offenen Ganztagsschule Rechnung getragen werden. Sichtbar sein von außen wird insbesondere ein zweiter Rettungswege in Form einer Außentreppe am Musikschultrakt und eine Rampe, die vom Schulhof aus den barrierefreien Zugang zum Erdgeschoss herstellt.



Diese Aufgaben klingen aber vergleichsweise einfacher lösbar als das Paket, das Schule, Handwerke und Architektin darüber hinaus erwartet. Es gibt, wie Markus Nothjunge (UWG) auf Nachfragen erfuhr, Feuchtigkeitsprobleme an mehreren Stellen des Gebäudes, die zurzeit mit einem Gutachter erörtert werden.



Noch nicht abschließend geklärt ist auch die Heizungsfrage. Auch die Heizungsanlage steht auf der Aufgabenliste, weil in den Gebäudeteilen unterschiedliche Anlagen installiert sind. Die gesetzlichen Vorgaben, auch mögliche Förderungen sind noch ungewiss, wie Bauamtschef Michael Schmidt deutlich machte.



In diesem Zusammenhang steht zudem die Überlegung, mit einer Photovoltaikanlage eigenen Strom einzuspeisen. Am Hauptgebäude mit steilem Schieferdach scheint das nicht möglich. Infrage kommt in dieser Hinsicht aber das Dach der Turnhalle, bei dem Ramona Ullrich, stellvertretende Fachbereichsleiterin, mit externen Fachleuten im Gespräch ist. Doch so schön die Lindenhofschule mit ihrem Baumbestand ist: Einer der Bäume würde eine solche Anlage verschatten.



Das Hauptaugenmerk liegt allerdings auf den Maßnahmen im Innern des Gebäudes. Das unterschiedliche Niveau der Gebäudeteile barrierefrei zu erschließen, erfordert unter anderem den Einbau eines Aufzugs zwischen Schul- und Musikschulgebäude. Die Geschossebenen der Trakte liegen aber auf unterschiedlichem Niveau. Im Sockel- und im Erdgeschoss kann das über Rampen kompensiert werden, in den darüberliegenden Stockwerken ist der Höhenunterschied aber nicht auf diesem Weg auszugleichen.



Der Start der Maßnahmen soll noch in diesem Jahr erfolgen. Nächster Schritt wird sein, sich eine Baugenehmigung zu verschaffen. Und dann steht an, die einzelnen Schritte mit der Schule abzustimmen. Denn gebaut wird im laufenden Betrieb. Teile der Schule werden dafür zwischenzeitlich freigezogen werden müssen.