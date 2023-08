Barrierefrei: Arbeiten für Aufzug im LBZ

Von: Carolina Ludwig

Architekt Lutz Schützeberg, Hausmeister René Gierke und Katrin Siegmund vom Bauamt im Schacht für den neuen Aufzug. © Carolina Ludwig

Noch ist es eine große Baustelle: Es wird gesägt, es staubt und man kann vom zweiten Obergeschoss bis in den Keller schauen. Der Ausbau des Aufzugschachts im Lern- und Begegnungszentrum (LBZ) ist in vollem Gange. Kommende Woche sollen die Arbeiten wortwörtlich hinter verschlossenen Türen weitergehen, denn dann kehren die Schüler zurück.

Halver – Die Planungen für den Aufzug im LBZ laufen schon seit einigen Jahren, wie Katrin Siegmund vom Bauamt der Stadt Halver und der zuständige Architekt Lutz Schützeberg von Eicker Architekten bei einer Begehung der Baustelle mit Hausmeister René Gierke erzählen. Umfassende Absprachen zwischen Stadt, Haustechnik, Statiker und Architekten über die Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten in dem Gebäude mussten erfolgen, bevor überhaupt der erste Plan erstellt werden konnte.

Im Frühjahr habe man dann mit den vorbereitenden Baumaßnahmen begonnen, die „richtig lauten Sachen“ seien dann bewusst in die Sommerferien gelegt worden, wie Lutz Schützeberg erzählt. Wenn in der kommenden Woche die Schüler zurückkehren, sollen die Staubschutzwände stehen und der Aufzugschacht mit Türen abgeriegelt sein. Jeder Handwerker, der in den Schacht geht, hat die Anweisung, hinter sich abzuschließen, denn „Kinder sind neugierig“, weiß Schützeberg, der wie seine Kollegen und die beschäftigten Unternehmen viel Erfahrung mit der Arbeit im laufenden Betrieb hat. „Mit Eicker Architekten haben wir schon oft zusammengearbeitet“, erklärt Katrin Siegmund.

Wenn nach den Ferien auch die AFG- und Humboldtschüler ins LBZ zurückkehren wird die Baustelle mit Staubschutzwänden und abgeschlossenen Türen gesichert. © Carolina Ludwig

Gebaut wird der innen liegende Aufzug direkt angrenzend an den zur Mühlenstraße liegenden Treppenaufgang. „Wir wollten eine zentrale Stelle, damit man damit das ganze Gebäude erreichen kann“, sagt Katrin Siegmund.

Auch habe man überlegt, wo so wenig wie möglich Platz in den Klassenräumen geopfert werden muss. Für den optimalen Standort mussten dann lediglich verschiedene Kabel, Leitungen und eine Lüftungsanlage weichen. Auch zwei Eingänge zu Klassenräumen im ersten Obergeschoss wurden verlegt. Vom Kellergeschoss bis in das zweite Obergeschoss ist das Lern- und Begegnungszentrum damit zukünftig barrierefrei. Mit einer kleinen Ausnahme, wie Katrin Siegmund sagt: Die Einzel-WCs auf den Zwischenebenen werden von dem Aufzug nicht angefahren.

Im Obergeschoss mussten zwei Eingänge zu Klassenräumen umgelegt und einige Quadratmeter geopfert werden. © Carolina Ludwig

Eingebaut werden soll der Aufzug in den Herbstferien, danach stehen noch Feinarbeiten an. Im November sollen die Arbeiten dann endgültig beendet sein, wann genau könne man noch nicht sagen, da die Handwerker beispielsweise auch auf Termine wie Klassenarbeiten Rücksicht nehmen und nicht jeden Tag laute Arbeiten ausführen könnten.

Mit der Arbeit im laufenden Betrieb kennt man sich aus. © Carolina Ludwig

Finanziert wird der barrierefreie Ausbau über das sogenannte Dorferneuerungsprogramm. Da das Lern- und Begegnungszentrum in der früheren Schule als eine Art „Dorfgemeinschaftshaus“ zu werten sei, gibt es 250 000 Euro Förderung, 60 Prozent übernimmt davon der Bund, 40 Prozent trägt das Land NRW. Der gesamte Ausbau soll etwa 380 000 Euro kosten, die Stadt Halver zahlt also etwa 130 000 Euro.