Bank durch Waldsofa ersetzt: Vorgeschmack auf neuen Wanderweg 

Halver - Erst wurde eine Bank in Berge entfernt, jetzt aber ist an dieser Stelle ein neuer besonderer Haltepunkt auf einem Themenwanderweg entstanden. Die Bank wurde durch etwas Neues ersetzt.

Vergangene Woche wurde die alte Sitzbank in Berge entfernt. Gestern wurde sie durch ein, von Leader-Mittel finanziertes, Waldsofa ersetzt. Zwei interaktive Wandertafeln der Regionalentwicklung Oben an der Volme stehen daneben.

Kurz vor Fertigstellung des Stopps auf dem neuen Wanderweg zum Thema Freizeit stand das Schild kurze Zeit schief.

+ Zwischenstand - kurz stand eine der Wandertafeln schief. © Florian Hesse

Beim Abmontieren der alten Bank verlor das Betonfundament an Halt, wie Regionalmanager Ralf Thebrath mitteilt. Jetzt ist alles so, wie es sein soll. Was es genau mit den Wegen auf sich hat, lesen Sie hier.