Konzert im alten Pfannkuchenhaus

Von: Monika Salzmann

Geben in Halver ihren Einstand: Dirk Gentz, Martin Moll, Matthias Claus, Martin Enneper und Holger Böhme (von links) von der Band „Perry_Fair“. © Salzmann, Jakob

8 Euro kostet der Eintritt zum Konzert am Samstag im ehemaligen Pfannkuchenhaus. Die Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Halver – Wenn überhaupt, lässt sich der Stil der Band „Perry_Fair“ mit Stoppok vergleichen. „Die Stimme ist ähnlich. Es gibt keine Vergleichsband“, sagen Bassist und Backgroundsänger Martin Enneper sowie Schlagzeuger Matthias Claus, die zur 2021 gegründeten Band „Perry_Fair“ gehören. „Wir sind einzigartig“, erklären die beiden Musiker augenzwinkernd.



Im Vorjahr war die Band bereits in Marienheide zu hören. Am kommenden Samstag, 5. August, gibt sie im ehemaligen Pfannkuchenhaus am Herpiner Weg in Halver ihren Einstand. Ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ist dort der frische, ansprechende Deutschrock der Band zu hören.



Kreativer Kopf der Band ist Martin Moll (Gesang und Gitarre), aus dessen Feder alle Songs der Band stammen. Die „Rohfassung“, die Martin Moll einbringt, gestaltet die Band in gemeinsamer Arbeit zum fertigen Song aus. Neben Genannten gehören Dirk Gentz (Gitarre und Backgroundgesang) und der zuletzt zur Gruppe gestoßene Holger Böhme (Keyboards) der Band an.



Kennengelernt haben sich die Musiker aus Halver, Kierspe, Meinerzhagen und Wipperfürth zufällig. Alle besitzen langjährige Banderfahrung und sind auf der Bühne „alte Hasen“. Dass es vom Stil und vor allem zwischenmenschlich gut passt, kristallisierte sich schnell heraus. Ein Probenraum war rasch in einer ausgebauten Scheune in Nieder Hedfeld gefunden. Einmal pro Woche kommt die Band dort zu ihren Proben zusammen.



Ihr Debüt in Halver verstehen die fünf Musiker „mehr oder weniger als offene Probe“. Mit 17 eigenen Songs können sie mittlerweile einen kompletten Abend allein gestalten. In Marienheide war „Perry_Fair“ noch eine von drei auftretenden Bands. Eigene Songs zu spielen – noch dazu auf Deutsch – empfinden die Musiker als etwas ganz Besonderes. In den Texten kommt Herzschmerz, manchmal auch Sozialkritik zum Ausdruck. Vieles ist von Martin Moll – bekannt von der Band OMO –mit einem Augenzwinkern geschrieben.



Weitere Auftritte seien geplant, erzählen Martin Enneper und Matthias Claus, die sich von der Crossover-Rockband EmptyVE kennen. Dazu möchte die Band eine kleine Demo-CD aufnehmen und sich eine Fangemeinde aufbauen. Die Reaktionen in Marienheide, wo „Perry_Fair“ gemeinsam mit Michael Wegner und EmptyVe aufspielte, waren bereits mehr als positiv.