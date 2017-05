Band-Abend im AFG erneut ein Erfolg

+ © Jörn Maximowitz © Jörn Maximowitz

Halver - Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr so erfolgreich war, gab es am Wochenende die zweite Auflage des Band-Abends in der Aula des Anne-Frank-Gymnasiums. Neben Bands, die schon bei der letzten Veranstaltung auf der Bühne standen, waren auch Musiker dabei, die zum ersten Mal an der Kantstraße auftraten.