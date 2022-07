Bald Leerstand: Bisher kein Nachfolger für Geschäft am Fachmarktzentrum

Von: Sarah Lorencic

Nicht nur vorübergehend geschlossen, sondern dauerhaft: Gato Toys öffnet nicht mehr. © Lorencic, Sarah

Aus „vorübergehend geschlossen“ wurde eine dauerhafte Schließung. Bis September läuft der Mietvertrag des Spielzeuggeschäftes noch. Dann wird der Laden wohl erst mal leer stehen, wie eine Nachfrage beim Vermieter in Hamburg ergeben hat.

Halver – Seit fast einem Jahr ist das Spielzeuggeschäft Gato Toys am Fachmarktzentrum geschlossen. Weil der Mietvertrag das Geschäft für fünf Jahre an den Standort bindet, ist noch nichts Neues in die Räume eingezogen, obwohl Inhaber Thomas Tourountzas schon früh entschieden hatte, zu schließen. Ab dem 1. September ist das Geschäft wieder frei. Wie es seitens des Vermieters der Gewerbeflächen, der HIH Real Estate, heißt, wird derzeit ein Nachmieter gesucht. Mit „ein paar Interessenten“ sei man in Gesprächen, aber noch wurde kein Nachmieter gefunden, sagt Pressesprecherin Mia Grabener auf Anfrage unserer Redaktion.

Nicht jedes Geschäft hat die Chance auf eine Neuansiedlung am Fachmarktzentrum. Im Flächennutzungsplan sowie dem Einzelhandelskonzept der Stadt Halver sind einige Geschäfte auf der „Halveraner Liste“ ausgeschlossen. Eine Apotheke zum Beispiel wird es am Center nicht geben, weil sie zentrumsrelevant ist. Untersagt sind Wettbüros oder Ähnliches an dieser Stelle. Verhindern wollte man vor allem, sagt Bürgermeister Michael Brosch, dass das Fachmarktzentrum die letzten Geschäfte im Zentrum „wegsaugt“. Wenn Geschäfte beispielsweise Kleidung verkaufen, müssen sie das auf mindestens 300 Quadratmetern.

Nicht alles kann sich am Fachmarktcenter ansiedeln

Dass das Geschäft „Barbaras Store“ zum Beispiel aus der Frankfurter Straße in das Center umziehen konnte, lag nur an dem Angebot der Schneiderei. Denn Dienstleistungen, sagt Brosch, sind möglich. Geht es nach der „Halveraner Liste“, die Geschäfte und ihre Sortimente in zentrenrelevant und nicht zentrenrelevant einteilt, gehören unter anderem Optiker, Buchläden, Apotheken, Drogerien und Blumengeschäften vorrangig ins Zentrum und damit nicht ins Fachmarktzentrum. Fahrradgeschäfte oder zoologischer Bedarf könnten zwar ins Zentrum, gelten aber als nicht relevant, weil sie „zentrale Lagen nicht prägen“.