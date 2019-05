Bald Halt in Oberbrügge - Bahn fährt aber ab Ende Juni erstmal nicht

Umbau der Bahnsteige und -übergänge in Oberbrügge und Kierspe

+ © Blankenburg Die Firma Kriesten hat den Vorplatz bereits komplett auf links gedreht. © Blankenburg

Halver - Es tut sich was in Oberbrügge: Noch in diesem Jahr soll der Haltepunkt neu aufgebaut werden, damit die Regionalbahn bald dort halten kann. Doch bis dahin ist es ein langer Weg.