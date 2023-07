Jugendreise nach Israel findet wieder statt

Von: Frank Zacharias

Auch das Baden im Toten Meer gehört immer wieder zu den Attraktionen. © Reich

Der rege Austausch mit Pardes Hanna-Karkur in Israel hat mittlerweile Tradition. Und die soll auch weiter mit Leben gefüllt werden:

Halver – Nachdem im Sommer 2022 eine israelische Jugendgruppe in der Stadt im Grünen zu Gast war, steht im Oktober der Gegenbesuch an. Am 3. Oktober macht sich eine maximal 20-köpfige Gruppe aus Halver auf den Weg nach Tel Aviv, von wo aus es weiter in die Kleinstadt Pardes Hanna-Karkur, gelegen zwischen Tel Aviv und Haifa, geht.

Für die Stadt organisiert – einmal mehr – Andrea Reich diese Fahrt, bei der die 15- bis 27-jährigen Teilnehmer eine Menge erleben können, wie es im Vorfeld heißt. Besuche in Jerusalem, Bethlehem, Tel Aviv, Jaffa, Haifa und Nazareth seien ebenso geplant wie Kamelreiten, Baden im Toten Meer, ein Ausflug in die Wüste und vieles mehr.

Übernachtung auch in der Wüste geplant

Die Gruppe übernachtet überwiegend in Gastfamilien, aber voraussichtlich werden die Halveraner auch zwei Nächte in Jerusalem oder Bethlehem sowie eine Nacht in der Negev-Wüste schlafen – ein Erlebnis, das auch schon bei vergangenen Reisen einen besonderen Eindruck bei den Teilnehmern hinterließ.

Vorbereitungstag mit vielen wichtigen Informationen

Die Kosten für die Fahrt belaufen sich – inklusive Flug, Aufenthalt, Programm und Übernachtungen – auf 550 Euro. Wichtig: Wer mitreisen will, muss zwingend an einem Vorbereitungstag teilnehmen. „Dieser dient zum einen dazu, dass sich die Gruppe kennenlernt, aber wir sprechen auch über das Programm, Einreisebestimmungen, das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel, den Nah-Ost-Konflikt und vieles mehr“, erklärt Reich.

Wer mitfahren will, muss 15 bis 27 Jahre alte sein, aus Halver oder der näheren Umgebung kommen und „einigermaßen gut“ Englisch sprechen, wie es heißt. Von Vorteil wäre zudem, wenn man die Möglichkeit hätte, im kommenden Jahr einen israelischen Jugendlichen bei sich aufzunehmen – dies sei aber nicht zwingend erforderlich, um im Oktober mit nach Israel zu fahren.

Anmeldungen

... sind bis zum 15. August bei Andrea Reich, Tel. 0 23 53/7 31 11, im Rathaus der Stadt Halver möglich. Die Abfahrt zum Flughafen Düsseldorf erfolgt ab Halver im Reisebus.