Kreisel auf B229 noch nicht terminiert - A45-Sperrung ist der Grund

Von: Florian Hesse

Teilen

Es geht zum Teil hoch her an der Kreuzung von Bundes- und Landesstraße bei Oeckinghausen. © Hesse, Florian

Für den geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung von B229 und Landesstraße 868 (Hälverstraße) gibt es nach wie vor keinen konkreten Zeitplan.

Halver – „Die Brücke hat alles über den Haufen geworfen“, sagt dazu Andreas Berg von der Regionalniederlassung des Landesbetriebs Straßen.NRW. Gleiches gilt für die Absenkung der Volmestraße am Ortsausgang Oberbrügge. Man warte zurzeit auf die Planungsunterlagen für den Kreisel bei Oeckinghausen. Doch jede weitere Umsetzung „geschieht im Kontext mit den Straßen in Lüdenscheid und um Lüdenscheid herum“, stellt Berg mit Blick auf das weitere Geschehen fest: „Es ist noch nichts terminiert.“

Seit März 2018 ist das Projekt im Gespräch, das die unfallträchtige Kreuzung entschärfen soll. Dann war es zeitlich nach hinten gerutscht – zum Teil durch fehlende planerische Kapazitäten, dann durch die Schäden aus dem Juli-Hochwasser von 2021. Dann kam die Brückensperrung am 2. Dezember 2021, die die Region ins Chaos stürzte. Eigentlich war zwischenzeitlich vorgesehen, mit der Sanierung der Bundesstraße 229 zwischen Ostendorf und Lüdenscheid-Brügge auch den Kreisverkehr herzustellen. Das aber hatte nicht parallel funktioniert.

Kein Zeitrahmen in Sicht

Auch auf ungefähre zeitliche Abläufe will der Sprecher des Landesbetriebs sich nicht festlegen. Denn es gibt noch weitere Faktoren, die Einfluss auf die Umsetzung haben könnten. „Welche Straßen im Einzugsbereich müssen jetzt dringender gemacht werden?“, sei eine der Überlegungen. Und was an Straßen überhaupt zur Verfügung stehe, eine andere. Nicht zuletzt: Es sei nicht auszuschließen, dass im Bereich der Umleitungs- und Ausweichstrecken „Akutmaßnahmen“ nötig werden könnten. Im Klartext: Wenn die hoch belasteten Straßen in Lüdenscheid und im Umfeld völlig kaputt gefahren seien, könnten kurzfristige Maßnahmen erforderlich werden.

Der Platz wäre da für den Kreisel. Doch die Brückensperrung bei Lüdenscheid wirft alle zeitlichen Planungen durcheinander. © hesse

Mit den Kollateralschäden der Sperrung rings um Lüdenscheid spricht Andreas Berg ein Problem an, das in Halver schon Bürgermeister Michael Brosch im Gespräch mit unserer Zeitung auf den Tisch gebracht hatte. Es sei durchaus möglich, dass die Begleitschäden die Region auf ein Jahrzehnt oder mehr begleiten könnten.

Oberbrügger können aufatmen

Die einzig positive Nachricht betrifft nach diesem Kenntnisstand aber die Menschen in Oberbrügge. Aufgrund des Drucks durch die Sperrung der Autobahnbrücke übers Rahmedetal sei es unwahrscheinlich, dass der Kreisverkehr in Oeckinghausen unter Vollsperrung und damit unter Umleitung des Regionalverkehrs durch Halvers Volme-Stadtteil gebaut würde. Dazu bleibe der Knotenpunkt unverzichtbar und wohl halbseitig offen.

Ebenso offen: der Baubeginn der „Gradientenabsenkung“ der Volmestraße am Ortsausgang Oberbrügge Richtung Kierspe. An dieser Stelle sei man im Gespräch mit der Deutschen Bahn, so Berg weiter über die Maßnahme, die bei den meisten Volmekommunen umstritten ist, weil sie zusätzlichen Schwerverkehr an der Volme befürchten.