B229: Kreisel kommt frühestens in 2024

Von: Florian Hesse

Teilen

Der erhoffte Kreisverkehr in Oeckinghausen für die Bundesstraße 229 wird in diesem Jahr nicht mehr gebaut. © Hesse / Google Earth

Seit 2018 ist der Kreisverkehr in Oeckinghausen im Gespräch. Immer wieder kam etwas dazwischen.

Halver – Der erhoffte Kreisverkehr in Oeckinghausen für die Bundesstraße 229 wird in diesem Jahr nicht mehr gebaut. Das bestätigte auf Anfrage Andreas Berg, Sprecher des zuständigen Landesbetriebs Straßen.NRW. „Unser Ziel ist es, nächstes Jahr zu bauen.“



Mit der Aussage schafft Berg etwas Klarheit zu dem Vorhaben, das bereits seit dem Jahr 2018 im Gespräch ist. Das Ziel ist, mit dem Kreisverkehr an der unfallträchtigen Kreuzung von Bundesstraße, der Landesstraße 868 (der Hälverstraße nach Schalksmühle) und nicht zuletzt der neu errichteten Rettungswache des Märkischen Kreises mehr Sicherheit zu schaffen.



Aktueller Sachstand sei, dass die Planung „auditiert“ sei. Das heißt übersetzt, dass fachkundige Teams des Landesbetriebs sich die Planung auf sicherheitsrelevante Mängel hin anschauen. Die Ergebnisse würden noch im September mit dem beauftragten Ingenieurbüro erörtert. Zum Ende des Jahres erwartet Berg einen Vorentwurf für den Kreisel, im Anschluss dann die Entwurfsplanung, mit der gearbeitet werde. Über die zeitlichen Abläufe und erforderlichen Sperrungen lasse sich zurzeit noch nichts sagen.



Im Gespräch gewesen war ein Baustart bereits in 2021, dann hagelten andere Baustellen in die Planung hinein, darunter die Kanalbaumaßnahme in Oberbrügge, die in jenem Jahr die Heerstraße blockierte und damit die Ausweichmöglichkeit nahm.



Corona, Personalmangel und Umplanungen bei weiteren Sperrungen, außerdem die Auswirkungen der Sperrung der A45 taten ein Übriges, um den Kreisverkehr zeitlich nach hinten rutschen zu lassen. Idealerweise hätten die Arbeiten in den Zeitraum gepasst, als die B229 ohnehin für die Arbeiten am Wahrde-Abstieg bei Ostendorf gesperrt war, sagen Insider. Im Ergebnis heißt es also weiter warten auf den Kreisel, der die belastete Kreuzung für Pkw und Lkw entschärft – nicht zuletzt auch für Radfahrer, die bei der Planung berücksichtigt werden sollen.