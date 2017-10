Kinder erobern Spielplatz zurück

+ © Hesse © Hesse

Halver - Die Kinder aus der Kita Pusteblume waren begeistert, der Bürgermeister auch. Klaus Ostermann als Leiter des Bauhofs bekam einen Strauß Blumen in die Hand gedrückt – besser konnte der Spielplatz an der Ringstraße nicht in seine neue Zukunft starten.