Schleichender Prozess

Autohaus im MK schließt nach mehr als 25 Jahren

Von: Thilo Kortmann

Henry Opitz schließt nach 26 Jahren sein Toyota-Autohaus an der Elberfelder Straße 16. © Thilo Kortmann

Ein Autohaus schließt nach 26 Jahren. Wegen der gestiegenen Nebenkosten.

Es sind bewegende Szenen, die sich am Autohaus Lemcke & Opitz abspielen. Kunden umarmen Henry Opitz mit Tränen in den Augen. Auf beiden Seiten. Abschiedsstimmung an der Elberfelder Straße 16. Nach 26 Jahren geht eine Ära zu Ende. „Das hätte ich nicht gedacht, wir müssen hier einiges richtig gemacht haben“, sagt Henry Opitz zu dem überwältigenden Abschied.



Wenn mich gestandene Männer umarmen, die älter sind als ich selbst, dann ist das Gänsehaut, pure Emotionen.

Seitdem er den Brief mit der Ankündigung der Einstellung des Geschäftsbetriebes zum 31. Dezember 2022 rausgeschickt hat, wird Opitz von emotionalen Verabschiedungen schier überrollt. Der Inhaber des Toyota-Autohauses kann selbst seine Emotionen nur schwer verbergen. Mit dem, was sein Brief ausgelöst hat, habe er einfach nicht gerechnet. „Wenn mich gestandene Männer umarmen, die älter sind als ich selbst, dann ist das Gänsehaut, pure Emotionen“, sagt er. „Der Abschied fällt schwer, sehr schwer“, fügt er bewegt hinzu.



4500 Quadratmeter ist das Gelände groß mit dem Vorführraum und Kfz-Werkstatt. © Thilo Kortmann

Viele Kunden sind ihm seit 1996, seit der Eröffnung des Autohauses, bis heute treu geblieben. Auch neue Kunden sind hinzugekommen. Eine Kundin aus Radevormwald lässt am Donnerstagmorgen noch ihr Auto reparieren. Auch sie blickt traurig drein. „Schade, seit einem Jahr bin ich Kunde. Es war hier so freundschaftlich und so ein netter Umgang“, sagt die Radevormwalderin. Sie habe hier ihre Sommer- und Winterreifen einlagern können, „das war wirklich praktisch“. Reparaturen seien immer sehr schnell gegangen, lobt sie. Ab 2023 müsse sie dann das andere, nächstgelegenen Toyota-Haus in Remscheid aufsuchen.



Dajana Flüs hat 13 Jahre lang als Serviceberaterin am Empfang gearbeitet. © Thilo Kortmann

Noch glänzen die neuen Toyotas im Verkaufsraum, noch ahnt man nicht, dass hier bald keine Toyotas mehr verkauft werden, „sind aber alle schon verkauft“, sagt der Inhaber. Anfang Januar gehe das alles raus, „dann wird hier klar Schiff gemacht“. Interessenten gebe es schon einige für die 4500 Quadratmeter große Fläche, die neben der Verkaufsfläche auch eine Werkstatt beinhaltet, sagt Opitz, der das Objekt gemietet hat.



Melancholisch zumute ist auch Dajana Flüs, die am Empfang arbeitet. 13 Jahre lang hat sie als Serviceberaterin für das Autohaus gearbeitet. Und nicht nur das: Zuvor war sie Kundin, hat ihr erstes Auto bei Lemcke & Opitz gekauft, „es war ein Toyota Starlet“, erinnert sie sich noch ganz genau. Sie verbindet viel mit dem Autohaus. Es sind durchweg positive Erinnerungen.

Mein Chef hat schon mit meinem Sohn die Hausaufgaben gemacht, und als ich mit meinem Auto in Hagen liegen geblieben bin, ist er sofort gekommen und hat mich abgeschleppt.

„So einen tollen Chef bekomme ich nie wieder“, sagt sie. „Mein Chef hat schon mit meinem Sohn die Hausaufgaben gemacht, und als ich mit meinem Auto in Hagen liegen geblieben bin, ist er sofort gekommen und hat mich abgeschleppt.“ Was sie gerade erlebe, die vielen Abschiedsbekundungen der Kunden, „das ist unglaublich schön“.

Mit ihr sind es insgesamt vier Mitarbeiter, die mit dem Ende der Vermittlung von Neuwagen und der Reparatur von Fahrzeugen an der Elberfelder Straße entweder in den Ruhestand gehen oder für das neue Jahr eine neue Arbeit gefunden haben.



Schleichender Prozess

Aber warum ist jetzt Schluss nach 26 Jahren? Dass das Autohaus jetzt schließe, das sei ein schleichender Prozess gewesen, antwortet Henry Opitz. „Die jetzt stark gestiegenen Gas- und Strompreise haben den endgültigen Ausschlag gegeben. Gas hat sich verdoppelt“, erklärt er. Genau dieser Punkt habe dem Ganzen dann den Rest gegeben.



Angefangen habe die Leidenszeit mit Beginn der Corona-Pandemie. Auch der Autohandel hat gelitten. Insbesondere während der Lockdowns. „15 Monate lang mussten wir den Verkaufsraum schließen“, sagt Opitz. So etwas hinterlasse Spuren. Auch bei seinen Kontakten in der Autohaus-Szene hat er die aktuellen Entwicklungen beobachtet. „Wenn Piepenstock nach 130 Jahren, geführt in der fünften Generation, das Geschäft abgibt, dann heißt das schon was“, findet er. Sein Kollege in Lüdenscheid, das Toyotahaus B&R Automobile, sei bereits 2021 von der Autohausgruppe Keller übernommen worden.

Viele Urkunden bezeugen das langjährige fachmännische Wissen der Mitarbeiter des Autohauses. © Thilo Kortmann

„Mit ,Geiz ist geil’ hat alles angefangen“, erklärt der Fachmann. Das sei ein schleichender Prozess wie auch der Klimawandel. Hinzu kommt, dass die Hersteller günstig in China produzieren lassen. „Die Hersteller haben ja eine Glaskugel, können schon längst voraussehen, wie sich der Markt entwickelt“, so Opitz. Laut des Handelsblatts, fügt er hinzu, würde sich bis zum Jahr 2030 die Anzahl der Autohausunternehmen von derzeit 6800 auf 3900 verringern. Das habe eine Studie des Instituts für Automobilwirtschaft (Ifa) ergeben.



In den vergangenen Jahren haben sich die Verträge oft geändert. der Druck wächst, die Hersteller pressen heute immer mehr.

Für die jetzigen Entwicklungen gebe es viele Gründe, meint Opitz, neben den explodierenden Nebenkosten durch die Energiekrise, der Materialknappheit und der Zurückhaltung der Kunden beim Kauf eines Autos sorgten auch die Automobilhersteller mit neuen Verträgen für zunehmend Druck. „In den vergangenen Jahren haben sich die Verträge oft geändert. der Druck wächst, die Hersteller pressen heute immer mehr“, erklärt der 63-Jährige.

Support-Gebühren erhöht

Die Support-Gebühren an die Hersteller würden zusätzlich immer wieder erhöht. Zudem suchten die Hersteller zurzeit gezielt weniger Ansprechpartner, „und wenn sie suchen, dann sind das aber nicht die kleineren Autohäuser, sondern die größeren Gruppen“. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Die kleinen Autohäuser verschwinden.



Wohin die Reise für Henry Opitz ab 2023 beruflich geht, das wisse er auch noch nicht genau. „Ruhestand wäre schön, aber mal schauen.“ Sein Blick verrät. dass die vergangenen Tage ihn mitgenommen haben. Die letzten Stunden des Autohauses schlagen.