Autofahrer fährt Radfahrer um - und lässt ihn einfach liegen

Von: Frank Zacharias

In Carthausen kam ein Radfahrer nach der Kollision mit einem Fahrzeug zu Fall (Symbolbild). © Heinz-Jürgen Reiss/dpa

Wie rücksichtslos manche Verkehrsteilnehmer sind, bewies jetzt der Fahrer eines roten Autos, das am Montag mit einem Radfahrer kollidierte. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Halver - Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Autos, vermutlich eines Golf VI, der am Montag gegen 17.40 Uhr in Carthausen einen Radfahrer angefahren und einfach auf dem Straße liegen gelassen hat, ohne ihm weiter zu helfen.

Der Radfahrer befand sich auf Landstraße L 868 im Einmündungsbereich der Zufahrtstraße zur Ortslage Wiene, als der rote Pkw aus Richtung der Wiene kam. Er stieß den Radfahrer von hinten an, sodass dieser zu Fall kam.

Autofahrer fährt an liegendem Radfahrer einfach vorbei

Während der zum Glück nur leicht an Kopf und Bein verletzte Radfahrer auf dem Asphalt lag, fuhr der Autofahrer links am ihm vorbei und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Der Wagen fuhr in Richtung Oeckinghausen weiter.



Die Polizei fragt jetzt: Gibt es Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 0 23 51/9 09 90 entgegen.