Autofahrer fährt 44 km/h zu schnell auf der B229

Von: Torben Niecke, Sarah Reichelt

Die Polizei kontrollierte am Montag in Halver © Foto: DPA

44 km/h zu schnell fuhr ein Autofahrer am Montagmorgen auf der B229. Weitere Temposünder gingen der Polizei bei ihren Kontrollen ins Netz.

Halver- Die Autofahrer sind auf der B229 in Halver-Oeckinghausen unterwegs. Das ist zumindest das Ergebnis von zwei Kontrollen der Polizei am Montag, 31. Oktober.

An zwei Stellen im Halveraner Stadtgebiet haben die Beamten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die erste Messstelle war in Oeckinghausen an der B229 in Fahrtrichtung Halver. Dort waren die Beamten von 5.04 bis 6.56 Uhr vor Ort. Es wurden 446 Fahrzeuge kontrolliert. 23 Fahrer müssen nun ein Verwarngeld zahlen, weil sie zu schnell unterwegs waren. Sieben Fahrern bekommen eine ein Ordnungswidrigkeitsanzeige. Der Schnellste fuhr mit 104 km/h durch die Kontrolle, dabei waren nur 60 km/h erlaubt.



Die zweite Messstelle war ebenfalls an der B229 in Oeckinghausen. Diesmal wurde von 8.52 bis 10.37 Uhr in die andere Fahrtrichtung gemessen. Bei insgesamt 644 Fahrzeugen kam es zu 24 Verstößen im Verwarngeldbereich und drei Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten. Hier lag die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 89 km/h.