Auszeichnung für Firma im MK

Von: Carolina Ludwig

Teilen

Claus Hegewaldt, Thomas Haensel, Elmedina Azizi-Azani, Alexander Martino, Birgit Gabriele Grafe-Mimm (Inhaberin Grama Pur) und Hugo Mimm und Karin Hermes (von links) bei der Auszeichnung als Ausbildungsbetrieb durch die SIHK. © Ludwig

Jedes Jahr ehrt die SIHK Unternehmen in der Region, die erstmals ausbilden. Das Halveraner Maschinenbauunternehmen Grama Pur war diesmal eines davon.

Halver – „Wir leben in der Region von kleinen und mittleren Betrieben, die jungen Menschen eine Chance geben“, sagte Thomas Haensel, SIHK-Geschäftsbereichleiter „Menschen bilden“, am Dienstag bei der Firma Grama Pur an der Hagener Straße. Haensel, SIHK-Ausbildungsberaterin Karin Hermes und Claus Hegewaldt, Geschäftsstellenleiter der SIHK, waren in das Unternehmen gekommen, um sich zu bedanken und eine Urkunde zu überreichen. Der Grund: Wie 42 andere Unternehmen in der Region hatte Grama Pur im vergangenen Jahr erstmals einen Ausbildungsplatz angeboten und besetzen können. Insgesamt wurden im Märkischen Kreis zwölf Unternehmen ausgezeichnet, sechs davon im Südkreis.

Dass Elmedina Azizi-Azani im vergangenen September ihre Ausbildung in dem Halveraner Maschinenbau-Unternehmen beginnen konnte, war zunächst auf die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt zurückzuführen. „Wir haben eigentlich eine Bürokraft gesucht“, erzählte Geschäftsführer Hugo Mimm. Da die Stelle schwierig zu besetzen sei, habe man sich entschieden, den Ausbildungsplatz anzubieten, auch wenn die Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt waren. „Wir finden immer eine Lösung“, betonte Thomas Haensel. Grama Pur wandte sich an die SIHK und Ausbilder Alexander Martino konnte den nötigen Ausbilderschein und die fachliche Eignung nachreichen, um die bereits gefundene Auszubildende nicht zu verlieren. Für Unternehmen sei es aktuell nicht einfach, geeignete Kandidaten zu finden, betont Thomas Haensel. Der SIHK seien beim diesjährigen Lehrstellenendspurt noch knapp 200 freie Ausbildungsplätze für 2023 gemeldet worden.

Besonders wichtig sei es für die SIHK und die Unternehmen daher, junge Menschen in der Region zu behalten. „Wir haben die, die wir haben“, sagte Haensel am Dienstag, denen müsse man eine Chance bieten. „Junge Menschen wollen stolz sein auf das, was sie tun. Sie wollen Wertschätzung“, sagte er. Für die vielen erstmals ausbildenden Unternehmen sei man daher sehr dankbar. In der Region habe man mehr als 100 Betriebe gezählt, die im vergangenen Jahr erstmals eine Ausbildung angeboten hatten. Ausgezeichnet werden lediglich die, die die Stelle auch besetzen konnten.