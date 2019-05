Kulturbahnhof: 200 Party-Gäste tanzen in den Mai

Rund 200 Besucher tanzten mit der Band Midlive im Kulturbahnhof in den Mai.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Clubband für einen ausverkauften Kulturbahnhof. Mit viel Spielfreude covern die sechs Bandmitglieder Partymusik aus Rock, Pop, Schlager und Oldies. Ihr Erfolgsgeheimnis: 98 Prozent der Musik muss von den Gästen erkannt und geliebt werden.

Und dieses Rezept für einen gelungenen Abend ging in der Nacht zum 1. Mai auch wieder auf. Seit vielen Jahren hat sich die Band bereits einen Namen in und um Halver gemacht. Vor neun Jahren gründeten sie dann den Livemusikclub Halver, mit dem sie die Live-Musik fördern und heimischen Bands eine Möglichkeit schaffen wollen, vor einem Publikum aufzutreten.

Ihren Proberaum, die Stage-Halle an der Frankfurter Straße, haben sie dafür bisher auch anderen Bands zur Verfügung gestellt. Leider ist das aus rechtlichen Gründen derzeit nicht mehr möglich, so dass diese Räumlichkeiten nur noch der eigenen Band für Probemöglichkeiten zur Verfügung steht. Der Livemusikclub ist aber weiterhin aktiv. Das Publikum weiß das zu schätzen und hatte sichtlich Spaß an dem Auftritt der Band.

+ Rock, Pop, Schlager und Oldies: Die heimische Band Midlive bot ein umfangreiches Repertoire an. © Laudien

So gaben Midlive altbekannte Songs von Gestern bis Heute zum Besten. Christiane Jung ließ ihre kraftvolle Stimme ertönen zu den hörenswerten Gitarrenriffs von Thomas Bock, dem Basssound von Detlev Trester, den knalligen Drums von Mark Bialluch und von Tastenakrobat Matthias Kraus an den Keyboards.

Ein besonderer Gast kam extra für das Konzert aus Dortmund angereist: Der „Party-Gentleman Micha Badura“ sorgte neben Christiane für ordentlich Stimmung im Kulturbahnhof. Das Publikum war begeistert von der Musik und Unterhaltung.