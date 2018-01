+ © Monika Salzmann Die Stimmung im Kulturbahnhof war am Sonntagabend bestens. Rund 150 Gäste begrüßten das neue Jahr recht ausgelassen mit Tanz, Büfett und viel Musik. © Monika Salzmann

Halver - In ausgelassener Stimmung hießen die Halveraner am Sonntag bei der Silvesterparty im Kulturbahnhof das neue Jahr willkommen. Zum siebten Mal richteten Stefan Knaf und sein Team in der Brasserie und im Saal eine feucht-fröhliche Feier zum Jahreswechsel aus.