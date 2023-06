Austausch, Spiel und Spaß an der Nicolai-Kirche

Von: Monika Salzmann

Für das große Salatbüfett hatten viele gespendet. Die Auswahl an Beilagen zu Gegrilltem war groß. © Salzmann, Monika

Bunt und fröhlich feierte die Evangelische Kirchengemeinde Halver am Wochenende ihr Nicolai-Fest.

Halver – Nach mehrjähriger Pause kam die Gemeinde bei sommerlichen Temperaturen zu Spiel und Spaß, gemeinsamem Essen und Trinken, Austausch und Begegnung in und an der Kirche zusammen.

Nach einem musikalischen Auftakt in Form einer Orgelvesper am Samstagabend und einem Familiengottesdienst am Sonntagmorgen – beides in der Kirche – war der Kirchplatz mit Ständen und Sitzgelegenheiten zum Verweilen Schauplatz des Fests. Unterschiedlichste Musikgruppen waren in den Familiengottesdienst eingebunden, mit dem der Festsonntag begann. Ob Flötenkreis, Posaunenchor, Band, Vermischter Chor, Orgel, die Kindergartenkinder mit ihren fröhlichen Liedern oder der Kids-Chor von Linda Ebulu Ottah (CVJM): Alle waren dabei und trugen ihr Scherflein zum Gelingen des von Gemeindepädagoge Karsten Drescher geleiteten Gottesdienstes bei. Rund 200 Gottesdienstbesucher erlebten einen einladenden Einstieg in den Festtag. Um Freude und die Hochzeit von Kanaan ging es im Anspiel.

Den Abschluss des Nicolai-Fests gestaltete die Band Sela mit einem Lobpreiskonzert. © Salzmann, Monika

Unbeschwert und heiter ging es weiter bei dem federführend von Presbyterin Cordula Schlepps organisierten Fest. Rund 60 Helferinnen und Helfer sowie viele weitere, die Kuchen und Salate spendeten, standen bereit, um das große Gemeindefest zu stemmen. Am Grillstand und an der großen Pfanne, wo es Würstchen, Steaks und Champignons gab, an der großen Salatbar, bei den Kaltgetränken, an den Waffeleisen, wo nonstop frische Waffeln gebacken wurden, und in der Cafeteria im Gemeindehaus sorgten die Helfer für das Wohl der vielen Gäste.

Beliebt wie eh und je waren die Kirchturmführungen mit Cathrin Brückmann und Jörg Grigull. 50 Besucher kletterten die Stufen empor. Der CVJM sammelte mit einem Wasserspiel Spenden für einen Freizeitparkbesuch während der „spot up“-Freizeit ein. Die Konfirmanden luden mit Jugendreferent Jonathan Kasten zur Kirchenrallye und halfen an vielen Stellen. Für Spiel und Spaß der Kinder war mit einer großen Hüpfburg, diversen Bewegungsgeräten aus dem Kindergarten und einem Malangebot bestens gesorgt. Ihr Wissen über Asien testen konnten die Besucher bei einem Quiz am Stand des Ehepaares Sandra und Edgar Düe vom Missionswerk OMF, das schwerpunktmäßig in Südostasien tätig ist. Nach zwölf Jahren in Singapur leben beide seit drei Jahren wieder in Deutschland, unterstützen das Missionswerk jedoch nach wie vor. Die evangelische Gemeinde Halver kannten die Lemgoer schon vor ihrer Zeit in Singapur.

Auf dem Vorplatz der evangelischen Nicolai-Kirche waren Partygarnituren aufgestellt, an denen es sich in der Sonne gut aushalten ließ. © Salzmann, Monika

Gemeinschaft erleben und innerlich auftanken konnten die Besucher beim Lobpreiskonzert mit der Band Sela, die zum Abschluss aufspielte. In der Besetzung Andreas Theil und Olaf Westmeier (Piano), Stefan Baumann und Benjamin Schlanzke (Gitarre), Klaus Hirschfeld (Bass) und Tim Gerlach (Schlagzeug) sowie den Sängern Björn Bergs, Katrin Roeder und Blanca Baumann gab die Band mit Gert vom Schemm an der Technik - auch zuständig für die Organisation - der Anbetung und gesungenen Gebeten weiten Raum. Mit ihren Liedern rührte die Band Herzen an.