Erfolgsmodell Ostereiermarkt: 22 Anbieter zeigen Kunst rund ums Ei

Für schöne Ostern

+ © Othlinghaus 22 Aussteller präsentierten sich und ihre Ostereier-Kunst am Wochenende in Halver. In der Villa Wippermann fand wieder der Ostereiermarkt statt. © Othlinghaus

Halver - Der Ostereiermarkt in Halver ist ein echtes Erfolgsmodell. Bestand der erste Markt vor rund 30 Jahren noch aus acht Ständen, waren am Samstag und Sonntag in der Villa Wippermann bereits 22 Anbieter vertreten.