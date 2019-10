Halver - Die Villa Wippermann bildet einmal mehr den Rahmen für eine Gemäldeausstellung. Unter dem Titel „Augen-Blicke“ wird am Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr eine Ausstellung eröffnet mit Bildern der Malerin Heike Kaul.

Kaul wurde in Dortmund geboren und lebt heute im Ammerland, in der Kreisstadt Westerstede. Sie stellt ihre Werke in Einzel- und Gruppenausstellungen aus, bisher vor allem in Norddeutschland. Die Malerin präsentiert in der Ausstellung Gemälde, die durch Naturbeobachtungen inspiriert sind, aber auch Bilder, die in abstrakter Weise Wahrnehmungen verarbeiten. Unter den Oberbegriffen „Horizonte“, „Komposition“ und „Ursprung“ gibt Heike Kaul einen Einblick in ihr künstlerisches Wirken. Sie arbeitet bevorzugt mit Acrylfarben, die sie mit Pinsel, Spachtel, Schwamm und auch mit Fingern aufträgt. Außerdem benutzt sie Aquarellfarben. Für Collagen verwendet sie Materialien wie Wellpappe, Rinden, rostige Metallplatten. Auch Asche, Stroh und Erden kommen zum Einsatz.

Augenblicke in Farbe und Form malerisch einzufangen, ist das Anliegen von Heike Kaul. Die aus dem persönlichen Blickwinkel gestalteten Werke ließen den Betrachter teilhaben an bemerkenswerten Augenblicken, heißt es in der Ankündigung der Werkschau. Die Ausstellung ist von Sonntag, 6. Oktober, bis Sonntag, 3. November, in der Villa Wippermann, Frankfurter Straße 45, zu sehen. Geöffnet hat die Villa dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 13 Uhr.