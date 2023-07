Vernissage

„Verabredung mit Stuhl“: Fotograf im MK setzt Projekt um

Von: Florian Hesse

Fotoprojekt mit Stuhl und Menschen. © Rüdiger vom Brocke

Rüdiger vom Brockes Fotoprojekt steht vor dem Abschluss und mündet in einem Fotoband und einer Ausstellung.

Kierspe/Halver - „Würdest du dich von mir – mit einem Stuhl – fotografieren lassen?“ – Seit mehr als einem Jahr spricht der Kiersper Fotograf Rüdiger vom Brocke Menschen an, die ihm begegnen. So fotografierte er mit seiner Leica M10R – ohne Blitz, Stativ oder Autofokus – Autoliebhaber, Bürgermeister, Cafébesitzer, Dichterinnen, Eheleute, Fußballer und mehr.

Die gesammelten Werke präsentiert er ab dem 6. August in der Villa Wippermann. Die Ausstellung trägt den Titel „Verabredung mit Stuhl“. Zu sehen sind Gärtner, Hausbesitzer, Imker, Journalisten, Künstler, Ladenbesitzer und Musiker, in ihrem Umfeld oder an Lieblingsplätzen in Szene gesetzt. Gleichermaßen zeigen die Fotos Piloten, Naturliebhaber, Ordnungshüter, Quereinsteiger, Radfahrer, Schwimmer, Taubenzüchterinnen, Urlauber, Vereinsfreunde, Waldläufer, Yogafans und viele mehr.



Rüdiger vom Brocke © Rüdiger vom Brocke

„Rüdiger vom Brocke fotografiert die Menschen an Orten, an denen sie sich wohlfühlen, arbeiten oder Kraft tanken. Der alte Kneipenstuhl ist das verbindende Glied zwischen allen. Doch dieser Stuhl ist mehr“, so kündigt die Villa Wippermann die Ausstellung an. „Vier Beine geben den Menschen einen Platz, Halt und Sicherheit. Sie verlieren die Scheu vor dem nahen 35mm-Objektiv und posieren frei, voller Kreativität und Freude.“ Dieses (Selbst-)Bewusstsein der Akteure und die Authentizität der – ohne weitere Technik und Manipulation entstandenen – Bilder seien die großen Stärken der Arbeiten Rüdiger vom Brockes. Inzwischen werde er sogar angesprochen: „Viele möchten mit seinem Stuhl fotografiert werden – ein großes Kompliment für den einfühlsamen Fotografen“, heißt es in der Mitteilung der Villa Wippermann.

Aus Platzgründen können nicht alle der mehr als 150 Schwarz-weiß-Aufnahmen ausgestellt werden. Das Versprechen, am Ende des Projektes alle Fotos in einem Buch zu veröffentlichen, löse Rüdiger vom Brocke am Tag der Ausstellungseröffnung aber ein. Diese beginnt am 6. August um 11 Uhr, vor und nach der Begrüßung der Gäste ab 12 Uhr folgen Musikstücke mit der Handpan von Dieter Huick von der Nümbrechter Musikfabrik.



„Meet the Artist“ – Rüdiger vom Brocke steht auch danach in der Villa Wippermann für Gespräche bereit, und zwar am 20. August, 10. September und 8. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Einen „Artistentalk“ über die Ausstellung bietet Rüdiger vom Brocke jeweils für den 17. August und 14. September von 18 bis 20 Uhr in der Villa Wippermann an. Und außerdem einen Vortrag mit dem Titel „Hinterhältige Streetfotografie“ am 7. September von 19 bis 21 Uhr ebenfalls in der Villa Wippermann.



Vernissage

Die Ausstellungseröffnung mit Rüdiger vom Brocke in der Villa Wippermann findet am 6. August um 11 Uhr statt.