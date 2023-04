Fotoverein zeigt Ausstellung mit „speziellem Blick“

Von: Florian Hesse

High-Speed-Fotografie, Spezialgebiet von Walter Panne, der dazu im Juni auch einen Vortrag anbietet © Walter Panne

Fotos und Fachvorträge gibt es im Bürgerzentrum Halver zu sehen und zu hören.

Halver - Der Fotoverein Halver präsentiert vom 22. April bis zum 24. Juni unter dem Titel „Augen.Blicke“ eine Foto-Ausstellung und lädt zu einer Reihe von Fachvorträgen in das Bürgerzentrum an der Mühlenstraße in Halver ein. Bei dieser Gelegenheit stellen die 26 Mitglieder des Vereins ihre fotografischen Schwerpunkte und Sichtweisen zum Ausstellungstitel im Bürgerzentrum aus. Die Ausstellung wird eröffnet am Samstag, 22. April, um 15 Uhr mit der Eröffnungsrede des Halveraner Bürgermeisters Michael Brosch.

Die Besucherinnen und Besucher werden in der Ausstellung „Augen.Blicke“ sehen, „was unsere Augen bei Reisen finden und Fotos, deren Motive nur Bruchteile von Sekunden in den Blick geraten“, heißt es vonseiten des Fotovereins. Die Aussteller wollen ein Universum zeigen, wie es Augen nicht erkennen können, und Aufnahmen, deren Licht von speziellen Glaskörpern gestreut wurde, bevor der Blick es einfängt. Die Hobbyfotografen erläutern: „Unsere Fotografien von Gebäuden sehen aus, als hätten wir besondere Augen, und wir zeigen Leben in vertrauter Umgebung, das man nur mit einem speziellen Blick bemerkt.“



Während der Ausstellung wird ein geübter Naturfotograf erzählen, wie er in der heimischen Gegend zu seinen erstaunlichen Bildern kommt und dass dies kein Hexenwerk ist. Eine besondere Spezialität sind Bilder von blitzartigen Ereignissen.



Die Ausstellung kann besucht werden an folgenden Samstagen: 22. und 29. April, 13. und 20. Mai, 10. und 24. Juni, jeweils von 15 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum. Der Eintritt für Besuch und Vortrag ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.



Die Ausstellung wird begleitet von einer Veranstaltungsreihe von Fachvorträgen rund um das Thema Fotografie: Wer gerne fotografiert, aber manchmal andere Bilder machen möchte, als die Automatik der Kamera oder des Handys es vorschlägt, der erhalte auf verständliche Art einen etwas tieferen Einblick in die Wirkungsweise der eigenen Kamera. „Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie man mit Glaskugeln, -prismen oder anderen optischen wirksamen Körpern interessante grafische Effekte erzielt, dann bieten wir auch darüber Informationen“, so der Fotoverein. „Sind Sie manchmal kritisch und unzufrieden, wenn Sie sich auf Portraits und Aufnahmen anschauen? Es gibt dafür einleuchtende Erklärungen, die Ihnen helfen können, unbefangener vor einer Kamera zu stehen.“

Folgende Vortragsthemen sind im Rahmen der Ausstellung geplant:





am Samstag, 22. April, ab 17 Uhr: „Belichtungssteuerung mit Blende, Belichtungszeit und ISO“ mit Hellmut Willnat.

am Samstag, 29. April, ab 17 Uhr: „Mein fotografischer Blick durch verschiedene Glaskörper (Kugel, Prisma, Würfel)“ – Wie ein optisches Medium die eigene Wahrnehmung verändert, mit Dr. Hermann Wirtz.

am Samstag, 13. Mai, ab 17 Uhr: „Auf Fotos sehe ich immer so sch... aus“ – Man findet sich oft fremd. Wie kommt das?, mit Rolf Engelkamp und Rüdiger vom Brocke.

am 20. Mai ab 17 Uhr: „Wildtierleben im Sauerland“, mit Ulrich Diez.

am 10. Juni, ab 17 Uhr: Bilder aus der High-Speed-Fotografie, mit Walter Panne.

am 24. Juni, ab 17 Uhr: „Lichtsammeln mit der Kamera, (Langzeitbelichtungen und Stacking), mit Joachim Kruse.

Der Fotoverein Der Fotoverein über sich: „Wir, das sind die 26 Mitglieder des Fotovereins Halver. Wir fotografieren gern, schauen uns gemeinsam die Ergebnisse an und sprechen darüber. Weil wir sehr unterschiedliche Motive fotografieren, regen wir uns gegenseitig zu immer neuen Fotothemen und Blickwinkeln an. Dadurch haben wir begonnen unser Hobby neu zu erleben und neu zu genießen.“