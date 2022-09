Licht aus! Diese Gebäude werden nicht mehr beleuchtet

Von: Florian Hesse

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde bis zur Wochenmitte der Turm über eine Lichtinstallation angestrahlt. Damit ist zunächst Schluss. © Florian Hesse

Auch die Stadt Halver will Zeichen setzen, was den Energieverbrauch angesichts steigender Preise angeht. Sichtbar wird das ab sofort t am Aussichtsturm auf der Karlshöhe und an der Villa Wippermann.



Man habe sich innerhalb der Verwaltung darauf verständigt, auf Stromverbrauch dort zu verzichten, wo es allein um eine atmosphärische Beleuchtung geht, sagt auf Anfrage Bürgermeister Michael Brosch. Als drittes Objekt wären die Schieferhäuser in Frage gekommen. Dort aber bleibt das Licht an.



Es gehe in jedem einzelnen Fall um eine Abwägung von Vor- und Nachteilen, betont Brosch. Denn weniger Licht bedeute auch weniger subjektives Sicherheitsgefühl für die Bürger. Und nicht zu vergessen sei auch das erhöhte Risiko von Vandalismusschäden und Bedenken in Hinsicht auf die Verkehrssicherheit, so die Überlegungen im Rathaus.



Wenn aber an die Menschen appelliert werde, ihren Energieverbrauch zurückzuschrauben, dürfe die Stadt nicht hintanstehen, selbst wenn die Leuchtentechnik hocheffizient arbeite. „Wir haben da auch eine Vorbildfunktion.“



Ob das bedrohliche Energieszenario auch Auswirkungen auf die Weihnachtsbeleuchtung in Halver haben werde, ließe sich noch nicht abschließend sagen. Zumindest punktuell und zum Termin des Weihnachtsmarkts sollte weihnachtliche Stimmung herrschen, so seine persönliche Auffassung. Denn viele Menschen litten in der dunklen Jahreszeit unter seelischen Beeinträchtigungen. Auch das sei bei einer Entscheidung am Ende zu berücksichtigen. Vorstellbar für ihn: zumindest eine Reduzierung des Gesamtaufwands: „Von der Bahnhofstraße Beleuchtung bis zur Nicolai-Kirche, das kann ich mir aber auch nicht mehr vorstellen.“