Wohnkonzept für Bahnweg bewilligt

Halver - Der Ausschuss für Kultur, Soziales und Sport hat das Wohnungskonzept für Flüchtlinge und Obdachlose in Halver am Donnerstag nach kurzer Diskussion zustimmend zur Kenntnis genommen.

Kerngedanken des Konzepts sind zweierlei: die bisherige Trennung der wohnungslosen Gruppen weitestgehend aufzuheben und zum Anderen zu verbesserten Bedingungen im Wohnungsbestand zu kommen. Das gilt insbesondere für die Unterkünfte am Bahnweg. Dort sollen die Häuser Nummer 4 und 8 aufgegeben und die Grundstücke vermarktet werden.

Den Wohnungsbestand am Kirchlöher Weg will die Stadt Halver weiter halten im Wesentlichen für die Unterbringung von Flüchtlingen mit Wohnsitzauflage, die länger in der Stadt leben werden. Das Gebäude Bahnweg 6 bleibt ebenfalls erhalten. Hier sind die Wohnstandards deutlich besser als in den abgängigen Nachbargebäuden mit schlechten Sanitäranlagen und Kohleöfen.

Konfliktpotenzial vermutet

Nachfragen aus der Politik, unter anderem von Werner Walle (SPD) und Jana Schrage (Grüne) richteten sich auf ein mögliches Konfliktpotenzial der unterschiedlichen Gruppen. Daraus, so Schrage, ergebe sich ihrer Einschätzung nach ein höherer Betreuungsbedarf durch die Sozialarbeiterin, die im Auftrag der Stadt Halver auch in den Unterkünften tätig ist.

Dass es unter den Wohnungslosen durchaus Konflikte gebe, bestätigte Fachbereichsleiter Thomas Gehring, der das Konzept auch vorstellte. Doch die Konflikte entstünden ebenso innerhalb der Gruppen, während andererseits zu beobachten sei, dass Wohnungslose und Flüchtlinge durchaus auch gemeinsame Aktivitäten unternähmen.

Dazu auch Bürgermeister Michael Brosch: „Bei gutem Wetter stellen die gemeinsam den Grill raus und sitzen da zusammen. Es gibt nicht nur Konflikte.“

Integrativer Ansatz

Gehring verwies im Zusammenhang mit dem neuen Modell auch auf andere Orte, wo gezielt ein solcher integrativer Ansatz verfolgt werde. Beispiel sei die Stadt Trier, wo Wohnungslose, Asylsuchende und Studenten gemeinsam wohnten. Sollte sich tatsächlich erhöhter Interventionsbedarf abzeichnen, bestehe auch die Möglichkeit, verstärkt die Flüchtlingshilfe Halver einzubinden, die in der Stadt seit dem Beginn einer verstärkten Zuwanderung Basisarbeit in diesem Bereich leistet.

Ob eine Hausmeisterstelle am Bahnweg eingerichtet werden könnte, wie Benedikt Haake (UWG) anregte, hält Gehring allerdings für zweifelhaft. Hier stelle sich die Frage der Finanzierung. Dass man den Bahnweg nicht weiter vernachlässigen wolle, machten sowohl Gehring wie Brosch deutlich. Man ziele auch ab auf eine Aufwertung des Quartiers und wolle für den nächsten Haushalt auch Mittel für einen Außenanstrich einstellen, so die Absicht.