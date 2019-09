Kritik: "Seit wann geht Baum vor Mensch?"

Kreis lehnt Fällungen ab

+ © Opfermann Das aufgeplatzte Pflaster um die Bäume herum wurde mit Asphalt angeglichen. © Opfermann

Halver - Der Planungsausschuss befasste sich am Dienstag gleich mehrfach mit dem Thema Baumfällungen. Am meisten diskutiert wurden erneut drei Bäume an der Lohstraße.