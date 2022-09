Firmen präsentieren sich in der Humboldtschule

Von: Monika Salzmann

Für die Schüler der 9. und 10. Klassen war „Find your match - Humboldtschule meets Ausbildung“ eine Pflichtveranstaltung. Auch die Eltern waren eingeladen. © Salzmann, Jakob

Schüler und mögliche Ausbildungsbetriebe brachte die Humboldtschule am Mittwoch bei ihrer kleinen internen Ausbildungsmesse unter dem Motto „Find your match – Humboldtschule meets Ausbildung“ zusammen.

Halver - „Ihr sollt mit Halveraner Firmen ins Gespräch kommen“, benannte Schulleiter Reiner Klausing das Ziel der Veranstaltung, die für die Schüler der 9. und 10. Klassen – möglichst mit Eltern – eine Pflichtveranstaltung war.

80 Prozent wollen weiter zur Schule

„80 Prozent wollen weiter zur Schule“, führte Klausing aus. Dabei würde Nachwuchs in vielen Bereichen fehlen. Die Veranstaltung – von Berufskoordinatorin Jeanette Krone organisiert – solle der Entscheidungshilfe dienen, wie es nach dem Schulabschluss an der Humboldtschule weitergehen soll.

Die Frage: „Will ich wirklich weiter zur Schule oder nicht doch etwas anderes machen?“ stellte der Schulleiter in den Raum. Um diese Frage zu beantworten, sei es wichtig, dass die Schüler viele Informationen bekommen und mit den Unternehmen ins Gespräch kommen.

Ein dickes Dankeschön ging an Jeanette Krone, die nach den Sommerferien schnell Kontakte zu den Firmen hergestellt und die Veranstaltung auf die Beine gestellt hatte. „Alle suchen dringend Auszubildende.“

Zwölf Halveraner Unternehmen präsent

Elf Halveraner Unternehmen begrüßte die Humboldtschule bei ihrer zweiten Veranstaltung dieser Art im Haus. Die Auswahl war bewusst breit gewählt worden, um den Schülern Einblick in Handwerk, Industrie, kaufmännische und soziale Berufe zu gewähren. Mit von der Partie waren die Diakonie – Bethanien, der Malerbetrieb Ernst Haake, das IBK Ingenieurbüro für Konstruktion und Bauwesen, die Firma IC Intracom, der Pflegedienst „In guten Händen“, der Handwerksbetrieb J.M.S. Sanitär, Klühspies Klassenreisen, die Firma Mayweg, die Sparkasse Lüdenscheid (Sparkasse an Volme und Ruhr), die Firma Turck und das Wiebe Natursteinwerk.

In alphabetischer Reihenfolge stellten sich die Unternehmen Schülern und Eltern in der vollbesetzten Schulaula vor. Mit einer Vielzahl von möglichen Ausbildungsberufen, Tätigkeitsfeldern und Aufstiegsmöglichkeiten machten die Vertreter der Betriebe die Neun- und Zehntklässler bekannt. Welche Voraussetzungen und Interessen ein potentieller Auszubildender mitbringen sollte, wie lange die Ausbildung dauert, wie die Vergütung ist und welche Möglichkeiten sich nach Abschluss der Ausbildung eröffnen, war Thema der Kurz-Präsentationen.

Praktikumsplätze gesucht

An Ständen, die in der Schulaula und im Eingangsbereich der Schule aufgebaut waren, hatten die Jugendlichen Gelegenheit, mit den Firmenvertretern näher ins Gespräch zu kommen, sich mit Informationsmaterial zu versorgen oder wegen eines Praktikumsplatzes nachzufragen. Wie von Jeanette Krone zu hören war, stehen im September und November wieder Praktika an der Schule an. „Die Schule möchte Schüler in Ausbildung bringen und Barrieren abbauen“, erklärte sie.