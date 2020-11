Aus und vorbei dank Corona: Dieser Fischhändler kommt nicht mehr wieder  

Immer donnerstags stand der Fischwagen vor dem Rewe. Das ist jetzt vorbei.

Halver – Rund zwei Jahre war der Fischwagen der Fischzucht Hahn bevorzugte Anlaufstelle für die Liebhaber frischen Fischs, aber auch von Wildspezialitäten aus der heimischen Region. Am Donnerstag endete das Gastspiel des Familienbetriebs aus Wipperfürth--Kupferberg mit dem mobilen Stand auf dem Parkplatz des Rewe-Markts.

Den ersten Lockdown habe man noch verkraften können. In der jetzigen Corona-Phase seien die Umsätze allerdings deutlich zurückgegangen, sagt Inna Hahn, die sich donnerstags um die Halveraner Kunden gekümmert hat. Am frühen Nachmittag lag die komplette Theke mit frischen Produkten nahezu unangetastet vor ihr. Wer sich weiterhin mit regionalen Fischspezialitäten versorgen will, wird künftig ins Auto steigen müssen. Freitags und samstags ist der Hofladen in Kupferberg, Halverstraße 3, geöffnet. Näheres finden Interessenten auch im Internet unter www.angelpark-hahn.de