„Viel Theater mit Hof Feckinghaus“

Halver - Aufschlussreiche Einsichten in die Praxis des grenzüberschreitenden Güllehandels und der Gülleverklappung vermittelte die Aussage eines Abteilungsleiters der Landwirtschaftskammer NRW mit Dienstsitz in Münster – die zuständige Aufsichtsbehörde auch für Südwestfalen. „Wir hatten mit keinem Betrieb in NRW so viel Theater wie mit dem Hof Feckinghaus“, fasste er seine ausführliche Aussage im Landgericht Hagen zusammen.

Der Landwirt aus Halver habe an Flächen „alles gepachtet, was er bekommen konnte“. Als Grund vermutete der Zeuge die erheblichen Güllemengen, die der Landwirt aufgenommen hatte: Von knapp 10 000 Kubikmetern im Jahr 2013 schnellte die Menge in den Jahren 2014 und 2015 auf Werte von mehr als 36 000 Kubikmetern hoch. Ein Teil davon kam auch aus den Niederlanden. Zum Vergleich: 1700 Kubikmeter Gülle sollen am 18. März 2015 über den Neye-Bach in die Talsperre gelangt sein.

Nach einer Ordnungsverfügung der Aufsichtsbehörde im Herbst 2015 ging die aufgenommene Güllemenge im Jahr 2016 auf lediglich 812 Kubikmeter zurück. Entschieden wandte sich der Zeuge gegen die Darstellung des Landwirts, der die Gülle als einen wertvollen Rohstoff bezeichnet hatte, der anderen Landwirten dabei half, Mineraldünger zu sparen. Stattdessen gelte: „Man verdient an der Gülle, wenn man jemandem Gülle abnimmt.“ Wer Gülle loswerden will, muss also zahlen.

Nach diesem Prinzip seien in Richtung Halver „nach unserer Auffassung Gelder geflossen“. Diese lägen erfahrungsgemäß zwischen zwölf und 20 Euro pro Kubikmeter abgenommener Gülle. Preiswerter sei die Ausstellung von Nachweispapieren über abgenommene Güllemengen, ohne dass wirklich Gülle fließt: etwa fünf Euro pro Kubikmeter. Der „abgebende“ Landwirt bekommt von dem „aufnehmenden“ Betrieb – zumeist mit viel Fläche, aber wenig Tieren – eine entsprechende Bescheinigung, verteilt die vorhandene Gülle aber auf eigenen Flächen, auf denen eigentlich nicht mehr so viel ausgebracht werden darf. Der Grenzwert liegt bei 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr – ein Wert, dessen Einhaltung allerdings schwierig zu kontrollieren sei: „Ich kann nicht hinter jeden Busch einen Kontrolleur setzen“, erklärte der Mann von jener Aufsichtsbehörde, die mit diesem Auftrag offenbar überfordert ist.

Entsprechend lax sei der Umgang von Bauern mit den Bestimmungen: „Das wird manchmal nicht so ernst genommen.“ Feststellung zahlreicher Verstöße Bei Ortsterminen auf dem Hof Feckinghaus stellte die Aufsichtsbehörde zahlreiche Verstöße fest, die mit wachsenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldzahlungen beantwortet wurden. Der Zeuge vermutete aufgrund übervoller Güllefurchen auf den Feldern, dass der Landwirt gerne mal zuviel Gülle ausbrachte.

Wenig Hoffnung machte die Angabe, dass die auszubringende Höchstmenge nur einen Durchschnittswert für alle Felder eines Landwirts darstellt. „Ist das in Ordnung, ungleichmäßig zu düngen?“, wollte der Vorsitzende Richter Andreas Behrens von dem Zeugen wissen. Aus gesetzlicher Sicht gelte tatsächlich der Betriebsdurchschnitt als Bewertungsgrundlage, lautete die Antwort. Doch auch hier gab es einen Zusatz, der in dieser Zeugenaussage häufig fiel: „Das ist schwer zu kontrollieren.“ Der Prozess wird am Montag, 2. Oktober, ab 9 Uhr im Landgericht Hagen fortgesetzt.