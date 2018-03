Ostereiermarkt bringt den Frühling in die Villa Wippermann

+ © Salzmann © Salzmann

Halver - Rund ums Ei erfreuten Aussteller aus Halver und weitem Umkreis am Wochenende beim Ostereiermarkt in der Villa Wippermann mit bezaubernden filigranen Kunstwerken. Zum 27. Mal lockte der zweitägige Markt Sammler, Kenner und Liebhaber feinen Kunsthandwerks an. Erstmals bot die Villa Wippermann den 20 Ausstellern, die sich äußerst angetan von den hellen, freundlichen Räumen zeigten, eine Bühne.