Schnee in Halver: Winterdienst ist vorbereitet - Mann bei Unfall verletzt

Der Schnee in Halver kam nicht plötzlich, angekündigt war er bereits seit Tagen. Schlimme Unfälle bleiben in Halver aus. Ein Mann wird bei einem Unfall im Oberbergischen Kreis verletzt. Der Winterdienst ist vorbereitet.

Halver - „Die Bürger haben es gesehen und begriffen.“ Von der Polizei in Halver gab’s am Freitag erst einmal ein Lob für die Autofahrer in Halver und Schalksmühle.

Keine nennenswerten Vorkommnisse verzeichnet das Tagebuch der Polizeiwache in Sachen Verkehrsunfälle. Und dass schon mal ein Kleintransporter auf wohl ungeeigneter Bereifung im Januar im Sauerland Traktionsprobleme bekommen kann, ist bei Schneemengen zwischen 5 und 10 Zentimetern in Halver nicht erwähnenswert.

+ Ein Kleintransporter kam nicht mehr vorwärts. © Axel Meyrich

Angekündigt war der Schnee ohnehin seit mehreren Tagen, so dass auch die Räumdienste entsprechend eingestellt waren. Bereits am Abend, dann noch einmal am frühen Morgen waren die Mitarbeiter des Baubetriebshofs ausgerückt, um die städtischen Straßen zu schieben und zu salzen. Auch der Landesbetrieb Straßen.NRW hatte für schwarzen Asphalt auf den Bundes- und Landesstraßen gesorgt.

+ Schnee in Halver. © Axel Meyrich

Der Griff zur Schippe

Den Halveraner Bürgern blieb dann noch der beherzte Griff zur Schippe und damit ein sportlicher Start in den Freitag. Entschädigt wurde er durch den romantischen Blick ins weiß gepuderte Buschwerk.

+ Schnee in Halver. © Axel Meyrich

In anderen Kommunen im Kreis gab es einige Unfälle. Dabei handelt es sich vor allem um Rutschunfälle.

Unfall mit Zusammenstoß in der Nachbarstadt

Unter anderem war ein Mann aus Halver in einen Unfall in Radevormwald verwickelt. Bereits am Donnerstagabend fiel in der Nachbarstadt ebenfalls der Schnee. Gegen 22.25 Uhr war der Halveraner auf der B229 von Halver in Richtung Radevormwald unterwegs, als in Höhe des Bereichs Wintershaus eine entgegenkommende Autofahrerin ins Schleudern geriet und frontal mit dem Auto des 61-jährigen Halveraners zusammenstieß.

Die 49-jährige Autofahrerin aus Wuppertal hatte auf der mit Eis und einer Schneedecke überzogenen Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Halveraner wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Wichtiger Hinweis des Winterdienstes

Autobesitzer sollten Acht geben auf die Halteverbotsschilder in engen Wohnstraßen. Das Ordnungsamt schreibe Knöllchen, zur Not werde abgeschleppt, heißt es im Rathaus. In kleineren Straßen blockieren die Fahrzeuge die Räumfahrzeuge des Baubetriebshofs, die mit ihren Räumschilden keine Chance mehr haben, zwischen den unzulässig abgestellten Pkw durchzukommen.