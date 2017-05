Auch Halveraner Schüler verzweifeln an Prinz Harry

+ © dpa Die Englischprüfung zur Fachoberschulreife erwies sich in diesem Jahr für viele Schüler, aber auch aus Sicht der Lehrer als zu schwer. In Halver sind 83 Mädchen und Jungen betroffen. © dpa

Halver - Wovon redet die Dame nur? Und was nuschelt Prinz Harry sich in den Bart? Diese Fragen haben sich in der vergangenen Woche auch 83 Schüler an der Haupt- und der Realschule in Halver gestellt. Ihre Englischprüfung zur Erlangung der Fachoberschulreife war, so die Kritik, unverhältnismäßig schwer. Die heimischen Schulleiter warten nun auf ein Signal aus Düsseldorf.